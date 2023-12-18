قصف إسرائيلي على الشفاء الطبي ومستشفى العودة مازال محاصرا واعتقال مديره

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول(بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي،صباح اليوم الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حصاره لمستشفى العودة واعتقال مديره في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب آخرون بجراح في قصف إسرائيلي على مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء في غزة.

من جهتها، أكدت جمعية العودة الصحية والمجتمعية إن قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى العودة، بجباليا شمالي القطاع غزة لليوم 12 على التوالي وتعتقل مديره الدكتور أحمد مهنا، بالاضافة الى 21 موظفا من الطواقم الطبية في المستشفى وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات، وما زال الدكتور مهنا معتقلا

وطالبت جمعية العودة، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه، كما تُطالب بتوفير الحماية اللازمة لطواقمها المتواجدة داخل مستشفى العودة والمرضى والجرحى داخل المستشفى والمحاصرين بدون مأكل أو مشرب أو كهرباء.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للقطاع الصحي في كل انحاء قطاع غزة وتدمير البنى التحتية، بالاضافة الى المجازر المستمرة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي ادت في اليوم 73 لبدء العدوان الإسرائيلي على القطاع الى ارتقاء 19 شهيدا وأكثر من 52 ألف مصاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم، إن ما يقوم به الاحتلال جزء من السيناريو الذي بدأه بشمال غزة من مجمع الشفاء، واستهداف مجمع ناصر الطبي واستهدافه المستمر للمسشتفيات والمراكز الصحية في القطاع، ما هي الا جزء من سياسة الاحتلال لتصفية القطاع الصحي وإسقاط المنظومة الصحية في جنوب قطاع غزة.

--(بترا)

أ ش/ أ أ / س س

18/12/2023 10:35:33