قصف إسرائيلي على الشفاء الطبي ومستشفى العودة مازال محاصرا واعتقال مديره

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول(بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي،صباح اليوم الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حصاره لمستشفى العودة واعتقال مديره في قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب آخرون بجراح في قصف إسرائيلي على مبنى الجراحات التخصصي في مجمع الشفاء في غزة.
من جهتها، أكدت جمعية العودة الصحية والمجتمعية إن قوات الاحتلال تواصل حصار مستشفى العودة، بجباليا شمالي القطاع غزة لليوم 12 على التوالي وتعتقل مديره الدكتور أحمد مهنا، بالاضافة الى 21 موظفا من الطواقم الطبية في المستشفى وأفرجت عنهم بعد ثلاث ساعات، وما زال الدكتور مهنا معتقلا
وطالبت جمعية العودة، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه، كما تُطالب بتوفير الحماية اللازمة لطواقمها المتواجدة داخل مستشفى العودة والمرضى والجرحى داخل المستشفى والمحاصرين بدون مأكل أو مشرب أو كهرباء.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للقطاع الصحي في كل انحاء قطاع غزة وتدمير البنى التحتية، بالاضافة الى المجازر المستمرة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي ادت في اليوم 73 لبدء العدوان الإسرائيلي على القطاع الى ارتقاء 19 شهيدا وأكثر من 52 ألف مصاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي اليوم، إن ما يقوم به الاحتلال جزء من السيناريو الذي بدأه بشمال غزة من مجمع الشفاء، واستهداف مجمع ناصر الطبي واستهدافه المستمر للمسشتفيات والمراكز الصحية في القطاع، ما هي الا جزء من سياسة الاحتلال لتصفية القطاع الصحي وإسقاط المنظومة الصحية في جنوب قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
18/12/2023 10:35:33
MENAFN18122023000117011021ID1107616061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.