وفد أردني يزور مصر لبحث التعاون في المجالات البريدية والتجارة الإلكترونية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)-زار وفد من شركة البريد الأردني أمس الأحد العاصمة المصرية القاهرة، لبحث مجالات التعاون وزيادة آفاقها مع البريد المصري وتسهيل التجارة الإلكترونية بين البلدين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاخوية المتميزة بين الأردن ومصر، ولاستكمال نتائج اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت أخيرًا في عَمان، والتي جرى خلالها توقيع اتفاقية خاصة للتعاون في مجال الحوالات المالية".

وأشار الداوود إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البريدين الأردني والمصري، ونقل تجربة نجاح البريد المصري في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير الخدمات البريدية، والتجارة الإلكترونية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

ولفت إلى أن تطور البريد المصري خلال السنوات الماضية يعد طفرة متقدمة جعلته مثلا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق، عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بهدف لبحث التعاون وتبادل الخبرات والإطلاع على تجربة البريد المصري الناجحة في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وأكد حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد الأردني لما شأنه تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلا البلدين.

وتجول الوفد الذي ضم كذلك المستشار الاقتصادي في السفارة الأردنية بالقاهرة أسماء عوايشة، ومدير التسويق في البريد الأردني أسامة قطيش، في بريد "القرية الذكية" الجديد المزود بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل كفاءة، بالإضافة إلى جولة

في مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.

- -(بترا)

غ ح /اص

18/12/2023 10:34:06