وفد أردني يزور مصر لبحث التعاون في المجالات البريدية والتجارة الإلكترونية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا)-زار وفد من شركة البريد الأردني أمس الأحد العاصمة المصرية القاهرة، لبحث مجالات التعاون وزيادة آفاقها مع البريد المصري وتسهيل التجارة الإلكترونية بين البلدين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الاخوية المتميزة بين الأردن ومصر، ولاستكمال نتائج اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي عقدت أخيرًا في عَمان، والتي جرى خلالها توقيع اتفاقية خاصة للتعاون في مجال الحوالات المالية".
وأشار الداوود إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البريدين الأردني والمصري، ونقل تجربة نجاح البريد المصري في مجالات البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير الخدمات البريدية، والتجارة الإلكترونية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
ولفت إلى أن تطور البريد المصري خلال السنوات الماضية يعد طفرة متقدمة جعلته مثلا يحتذى به بين المؤسسات العربية والدولية.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة البريد المصري الدكتور شريف فاروق، عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي بهدف لبحث التعاون وتبادل الخبرات والإطلاع على تجربة البريد المصري الناجحة في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي.
وأكد حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون المشترك مع البريد الأردني لما شأنه تقديم خدمات بريدية ومالية متميزة للمواطنين في كلا البلدين.
وتجول الوفد الذي ضم كذلك المستشار الاقتصادي في السفارة الأردنية بالقاهرة أسماء عوايشة، ومدير التسويق في البريد الأردني أسامة قطيش، في بريد "القرية الذكية" الجديد المزود بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية، وخدمات مصر الرقمية للمواطنين بكل كفاءة، بالإضافة إلى جولة
في مكتب بريد "القاهرة الرئيسي" التاريخي ومتحف البريد الذي يضم العديد من المقتنيات الأثرية التي توثق تاريخ البريد على مر العصور.
- -(بترا)
غ ح /اص
18/12/2023 10:34:06
MENAFN18122023000117011021ID1107616060
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.