سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء استهداف صاروخي إسرائيلي لريف دمشق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا) - أصيب عسكريان بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف في وقت متأخر مساء أمس الأحد نقاطاً عدة بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه "حوالي الساعة 22.05 من مساء الأحد نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأكد المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوية السورية لصواريخ الجيش الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

18/12/2023 09:47:29