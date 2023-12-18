سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء استهداف صاروخي إسرائيلي لريف دمشق

سوريا: إصابة عسكريين اثنين جراء استهداف صاروخي إسرائيلي لريف دمشق
التاريخ
12/18/2023 4:27:45 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا) - أصيب عسكريان بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف في وقت متأخر مساء أمس الأحد نقاطاً عدة بريف دمشق.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إنه "حوالي الساعة 22.05 من مساء الأحد نفذ الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وأكد المصدر تصدي وسائط الدفاع الجوية السورية لصواريخ الجيش الإسرائيلي وإسقاط عدد منها.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
18/12/2023 09:47:29
MENAFN18122023000117011021ID1107616059
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