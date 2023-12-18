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الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

12/18/2023 4:27:43 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا) - انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثاني من كانون الأول الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الأول من ذات الشهر.
وبحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، التي أعلنتها اليوم الاثنين، بلغ سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من كانون الأول 719.6 دولار للطن، مقارنة بـ 740.2 دولار، معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.
وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 757.6 دولار للطن، مقابل 779.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2.8 بالمئة.
وانخفض سعر السولار من 714.3 إلى 697.5 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 2.3 بالمئة، كما انخفض سعر الكاز من 802.5 إلى 764.6 دولار للطن، بنسبة انخفاض بلغت 4.7 بالمئة.
وانخفض سعر زيت الوقود من 429.9 إلى 420.3 دولار للطن بنسبة انخفاض 2.2 بالمئة، في حين استقر سعر الغاز البترولي المسال في كانون الأول الحالي عند معدل سعره في تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 617.5 دولار للطن.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من كانون الأول الحالي ليصبح 75.3 دولار للبرميل، مقارنة بـ 77.3 دولار معدل سعره في الأسبوع الأول، بنسبة انخفاض بلغت 2.5 بالمئة.
-- (بترا)
م ف/أ م/ب ط
18/12/2023 09:35:21

MENAFN18122023000117011021ID1107616057

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