بدء التصويت في انتخابات مجالس المحافظات بالعراق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 كانون الأول (بترا)- فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين العراقيين للإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين، في انتخابات مجالس المحافظات في أول انتخابات من نوعها بالبلاد منذ عشر سنوات.

وجرى، أول أمس السبت، الاقتراع الخاص، الذي شمل القوات الأمنية بجميع صنوفها والنازحين.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 بالمئة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المفوضية ذكرت في المؤتمر الصحفي الخاص بيوم الاقتراع، أنه "في الساعة السادسة من مساء السبت، أغلقت محطات الاقتراع للتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم لعام 2023، بعد أن أدلى الناخبون من القوات الأمنية والنازحين بأصواتهم بانسيابية ويسر".

واعتبرت أن ذلك تم "نتيجة لوضوح الإجراءات التي وضعتها المفوضية، والتدريب العالي لموظفي يوم الاقتراع، إضافة إلى التثقيف الانتخابي والحملة الإعلامية التي سبقت العملية الانتخابية".

وأضافت المفوضية أنه "بموجب تقرير الغلق الذي صدر عن أجهزة الاقتراع، بلغ عدد الناخبين المصوتين 706 آلاف ناخب و805، من أصل مليون و50 ألفا و653 ناخبا، أي بنسبة 67 بالمئة".

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، ويحق لهذه المجالس المنتخبة إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وتمتد الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات العراقية 4 سنوات تبدأ مع أول جلسة لها، وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، الصادر عام 2008.

ويتكون مجلس المحافظة الواحد من 10 أعضاء، يضاف إليه مقعد واحد لكل 200 ألف نسمة لما زاد على مليون نسمة، وفقا لآخر إحصائية سكانية تم وضع من خلالها سجل الناخبين، على ألا يزيد إجمالي الأعضاء على 35.

كما أن هناك فروعا أخرى تسمى مجالس الأقضية التابعة لكل محافظة، إذ تجرى انتخابات مجالس الأقضية في مرحلة ثانية خلال 6 أشهر من تاريخ إجراء انتخابات مجالس المحافظات.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

18/12/2023 09:26:31