عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 73 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 18 كانون الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقالت مصادر فلسطينية، إن أكثر من 90 شهيداً ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا.

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف جميع مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.

الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء أمس الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربع سكني يعود لعائلتي البرش وعلوان.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.

كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

--(بترا)

رصد/أغ/ب ط

18/12/2023 08:19:09