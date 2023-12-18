عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 73 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 18 كانون الأول (بترا) - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غاراتها على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات من المواطنين، معظمهم من الأطفال والنساء.
وقالت مصادر فلسطينية، إن أكثر من 90 شهيداً ارتقوا في مجازر الاحتلال في جباليا.
وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما استهدف قصف مدفعي كثيف جميع مناطق المدينة، ما اسفر عن استشهاد واصابة عشرات المواطنين.
الى ذلك، هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.
وكان قد استشهد أكثر من 30 مواطنا وأصيب العشرات، مساء أمس الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمال قطاع غزة، حيث تم استهداف مربع سكني يعود لعائلتي البرش وعلوان.
كما استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
واستشهد 8 مواطنين على الأقل، بينهم طفلان وسيدة، وأصيب العشرات، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة القطشان بمحيط مسجد النور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استشهدت الصحفية حنين علي القشطان، مع أفراد من عائلتها، في هذا القصف.
كذلك استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات بعد قصف الطيران الحربي منزلا يعود لعائلة أبو غرقود غرب المخيم.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 73 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألفا آخرين، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.
--(بترا)
رصد/أغ/ب ط
18/12/2023 08:19:09
MENAFN18122023000117011021ID1107616055
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