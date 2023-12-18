جيش الاحتلال يُقر بمقتل 4 ضباط وإصابة جندي جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال يُقر بمقتل 4 ضباط وإصابة جندي جنوب قطاع غزة
التاريخ
12/18/2023 4:27:37 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 كانون الأول (بترا) - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بمقتل أربعة جنود إضافيين في المعركة البرية جنوب قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن أربعة ضباط بالجيش الإسرائيلي قتلوا بعد إصابتهم بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة، إضافة لإصابة جندي من لواء الكوماندوز، بجروح خطيرة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ العملية البرية إلى 127، ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول إلى 458 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
18/12/2023 08:08:08
MENAFN18122023000117011021ID1107616054
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