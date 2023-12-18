فرح الزاهد تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم عصابة عظيمة مع إسعاد يونس

(MENAFN
- Youm7) تشارك الفنانة فرح الزاه فى بطولة فيلم "عصابة عظيمة" مع النجمة إسعاد يونس والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 4 يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى "ماهى" متزوجة وليها طفلة، وهذه الفتاة متطلعة جدًا ويوجد العديد من الاختلافات بينها وبين زوجها.
وأكدت فرح الزاهد لـ"اليوم السابع" أنها لم تقلق من فكرة تجسيد شخصية أم لطفلة فى الفيلم رغم صغر سنها موضحة: "الواحد ممكن يكبر نفسه باللبس أو الميك آب أو الشعر، وأنا معنديش مشكلة فى النوعية دى من الأدوار لأنى أنا بحب التمثيل وعاوزة أعمل أدوار مختلفة وبعيدة عنى والناس تقول إزاى عملت كده، كمان أنا بحب الأطفال أوى أوى وكنت مبسوطة بالتعامل مع الطفلة اللى عاملة دور بنتى فى الفيلم".
فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة ، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها.
وكان آخر أعمال فرح الزاهد فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت،
كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "مستر اكس" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد.
كما شاركت فرح هذا العام فى فيلم "شوجر دادى" الذى عرض فى مايو الماضى، وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.
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