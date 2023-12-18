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فرح الزاهد تكشف تفاصيل مشاركتها فى فيلم عصابة عظيمة مع إسعاد يونس

12/18/2023 4:27:13 AM
(MENAFN- Youm7) تشارك الفنانة فرح الزاه فى بطولة فيلم "عصابة عظيمة" مع النجمة إسعاد يونس والمقرر طرحه فى دور العرض يوم 4 يناير المقبل للمنافسة فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى، حيث تجسد خلال الأحداث شخصية فتاة تدعى "ماهى" متزوجة وليها طفلة، وهذه الفتاة متطلعة جدًا ويوجد العديد من الاختلافات بينها وبين زوجها.



وأكدت فرح الزاهد لـ"اليوم السابع" أنها لم تقلق من فكرة تجسيد شخصية أم لطفلة فى الفيلم رغم صغر سنها موضحة: "الواحد ممكن يكبر نفسه باللبس أو الميك آب أو الشعر، وأنا معنديش مشكلة فى النوعية دى من الأدوار لأنى أنا بحب التمثيل وعاوزة أعمل أدوار مختلفة وبعيدة عنى والناس تقول إزاى عملت كده، كمان أنا بحب الأطفال أوى أوى وكنت مبسوطة بالتعامل مع الطفلة اللى عاملة دور بنتى فى الفيلم".



فيلم "عصابة عظيمة" بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة ، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها.



وكان آخر أعمال فرح الزاهد فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت،
كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار، كما ظهرت كضيفة شرف فى فيلم "مستر اكس" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد.



كما شاركت فرح هذا العام فى فيلم "شوجر دادى" الذى عرض فى مايو الماضى، وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.
















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