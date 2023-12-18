6 مطربين يطرحون أغانيهم من بهاء سلطان لـ رامي عياش ومصطفى حجاج

MENAFN - Youm7) بعد فترة من التوقف الغنائى دام لوقت طويل بسبب أحداث فلسطين انتعش السوق الغنائى مرة أخرى حيث قرر عدد من المطربين الخروج من حالة الصمت الغنائى وطرح أغانى سنجل جديدة، وفى الأسطر التالية نكشف تفاصيل هذه الأغانى ونجومها.

بهاء سلطان

1. بهاء سلطان " قبل ما أمشى"



يطرح خلال هذه الأيام الفنان بهاء سلطان أغنيته الجديدة "قبل ما أمشى" التي تعاون

فيها في مع عزيز الشافعي وفي التوزيع والميكس والماستر مع وسام عبد المنعم.

رامى عياش

2. رامى عياش "ما بنساك"

كما طرح النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتقول كلماتها:

بعدو القلب بيشتقلك

و بعدو جرح الماضي معي و معك

و بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف









محمد نور

3. محمد نور "عاليا"

أيضًا طرح الفنان محمد نور أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.

عدوية





محمد شاهين



4. محمد شاهين "متعشم في مين"

طرح الفنان محمد شاهين أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

كلمات أغنية "متعشم في مين"

وتقول كلمات الأغنية:

اللى تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

5. محمد عدوية "قبطان سفينتى"

وطرح النجم محمد عدوية أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قبطان سفينتى" على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات مهاب الجزائرى وتوزيع وألحان مونتى.

6.

مصطفى حجاج

كما يطرح المنتج هانى محروس يوم الأربعاء المقبل أحدث أغانى المطرب مصطفى حجاج التي بعنوان "قلبى معاك" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أماديو والأغنية قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج هانى محروس.



