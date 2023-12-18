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طريقة عمل الشيش طاووق .. سهل ولذيذ

12/18/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) الشيش طاووق واحد من أكثر الأكلات الشهية التي يفضلها الكثيرون ويتميز بمذاقه الطيب والشهى، فضلا عن طريقة تحضيره السهلة فهو من أكثر الأكلات البسيطة في طريقة تحضيرها، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل الشيش طاووق وفقا لما ذكره موقع mediterraneandish




المكونات:

-صدور دجاج مخلية ومقطعة مكعبات

-كوب زبادي يوناني عادي

-ربع كوب عصير ليمون

-ربع كوب زيت زيتون

-ملعقتان كبيرتان معجون الطماطم

- 8 فصوص ثوم

- ملعقة صغيرة بابريكا

- ملعقة صغيرة بهارات

-ملعقة صغيرة زعتر مجفف

-نصف ملعقة صغيرة قرفة

-نصف
ملعقة صغيرة جوزة الطيب

-نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

-نصف ملعقة صغيرة فلفل





طريقة التحضير

-نحضر ماء مالح في وعاء خلط كبير، اخفقي الزبادي وعصير الليمون والقشر وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والثوم والتوابل معًا.

-يجفف الدجاج ويتبل بالملح على كلا الجانبين.

-أضيفي الدجاج إلى التتبيلة،
وقلبي المكونات معًا، مع التأكد من تغطية جميع قطع الدجاج جيدًا بالتتبيلة. يغطى ويبرد لمدة 4 إلى 8 ساعات.

- سخني شواية الغاز إلى درجة حرارة متوسطة، ثم ادهني الشبكات بقليل من الزيت.

-قومي بتمرير قطع الدجاج عبر الأسياخ (يمكنك طي القطع الأكبر حجمًا بحيث تتلاءم بشكل أفضل مع الأسياخ، كما أنها تبدو أفضل بهذه الطريقة ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر على الشواية).

- رتبي أسياخ الدجاج على الشواية المسخنة في طبقة واحدة. يغطى ويطهى لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، مع التقليب كل 5 إلى 7 دقائق، حتى ينضج الدجاج.

من الممكن تقديمه مع الأرز الأبيض او المكرونة.









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