طريقة عمل الشيش طاووق .. سهل ولذيذ

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- Youm7) الشيش طاووق واحد من أكثر الأكلات الشهية التي يفضلها الكثيرون ويتميز بمذاقه الطيب والشهى، فضلا عن طريقة تحضيره السهلة فهو من أكثر الأكلات البسيطة في طريقة تحضيرها، وفى السطور التالية نقدم طريقة عمل الشيش طاووق وفقا لما ذكره موقع mediterraneandish
المكونات:
-صدور دجاج مخلية ومقطعة مكعبات
-كوب زبادي يوناني عادي
-ربع كوب عصير ليمون
-ربع كوب زيت زيتون
-ملعقتان كبيرتان معجون الطماطم
- 8 فصوص ثوم
- ملعقة صغيرة بابريكا
- ملعقة صغيرة بهارات
-ملعقة صغيرة زعتر مجفف
-نصف ملعقة صغيرة قرفة
-نصف
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
-نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
-نصف ملعقة صغيرة فلفل
طريقة التحضير
-نحضر ماء مالح في وعاء خلط كبير، اخفقي الزبادي وعصير الليمون والقشر وزيت الزيتون ومعجون الطماطم والثوم والتوابل معًا.
-يجفف الدجاج ويتبل بالملح على كلا الجانبين.
-أضيفي الدجاج إلى التتبيلة،
وقلبي المكونات معًا، مع التأكد من تغطية جميع قطع الدجاج جيدًا بالتتبيلة. يغطى ويبرد لمدة 4 إلى 8 ساعات.
- سخني شواية الغاز إلى درجة حرارة متوسطة، ثم ادهني الشبكات بقليل من الزيت.
-قومي بتمرير قطع الدجاج عبر الأسياخ (يمكنك طي القطع الأكبر حجمًا بحيث تتلاءم بشكل أفضل مع الأسياخ، كما أنها تبدو أفضل بهذه الطريقة ويمكن التحكم فيها بشكل أكبر على الشواية).
- رتبي أسياخ الدجاج على الشواية المسخنة في طبقة واحدة. يغطى ويطهى لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 دقيقة، مع التقليب كل 5 إلى 7 دقائق، حتى ينضج الدجاج.
من الممكن تقديمه مع الأرز الأبيض او المكرونة.
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