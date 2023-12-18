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5 نصائح لنجاح العلاقة مع حبيب عانى من الإهمال العاطفى فى الطفولة

12/18/2023 4:27:10 AM
(MENAFN- Youm7) "المشاعر وقود الحياة، إذا لم نتزود بها في الطفولة، يكون علينا أن نتزوَّد بها حين نكبر، ومن دون ذلك، نجد أننا نسير بلا وقودٍ." هكذا وصفت الكاتبة جونيس ويب طبيعة المعاناة من "الإهمال العاطفي" في الطفولة والذي يجعل الكثير من الأشخاص الرائعين الذين يبدو وكأنهم يتمتعون بحياة مثالية، يعانون الكثير من الشعور بالخواء وافتقاد السعادة وافتقاد لذة الحب ويواجهون الكثير من المشاكل في حياتهم وعلاقاتهم وربما يواجهون الكثير من الصعوبات في الانفتاح على شريك حياتهم والاستقرار معه، فضلاً عن عجز الكثير منهم عن التعبير عن مشاعره تجاه الطرف الآخر.



الكثير من الآثار التي يخلفها الإهمال العاطفي في الطفولة تجعل من مواعدة الشخص الذي عانى منه تحديًا كبيرًا، ولكن يمكن تجاوز هذه التحديات والحصول على حبيب رائع يقدر جيدًا قيمة الحب ويريد الحفاظ عليه، باتباع بعض النصائح، نقدم بعضها نقلاً عن موقع "Your Tango" للعلاقات:


التواصل المفتوح
كونه شخصًا عانى من الإهمال العاطفي، فقد يكون لديه أثار نفسية وعواطف معقدة. يجب أن تكون قناة التواصل بينكما مفتوحة، حتى يشعر بالثقة في مشاركة مشاعره وتجاربه معك. استمع بعناية وتفهم لما يشعر به ولا تحكم عليه.


الصبر والتفهم

قد يحتاج الشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي إلى وقت للتعافي وبناء الثقة. يجب أن تظهر الصبر والتفهم في العلاقة وأن تكون مستعدًا لدعمه ومساعدته في تجاوز تلك التجارب الصعبة.


تقديم الدعم العاطفي
حاول أن تكون مصدرًا للدعم العاطفي للشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي. قد يعاني من انعدام الثقة بالنفس أو صعوبة في إظهار المشاعر. حاول أن تظهر له الدعم والتشجيع وتعزيز ثقته بالنفس.


احترام الحدود الشخصية
قد يكون لدى الشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي حاجة للمساحة الشخصية والوقت للتفكير والتعافي. احترم حدوده الشخصية ولا تضغط عليه للتعبير عن مشاعره أو التعامل مع أمور لا يشعر بالاستعداد لها.


الاستعانة بالمساعدة المهنية
قد يكون من المفيد اللقاء بمستشار نفسي أو أخصائي علاج نفسي للمساعدة في معالجة تأثيرات الإهمال العاطفي. حاول دعمه في البحث عن المساعدة المناسبة وتشجيعه على استكشاف هذا الخيار إذا كان يرغب في ذلك.



من الضروري أن تكون حساسًا ومتفهمًا تجاه الشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي في طفولته. قد يكون لديه تأثيرات عميقة على نفسيته وطريقة تفاعله مع العلاقات. باستخدام الصبر والتواصل الصحيح، يمكنكما بناء علاقة صحية ومستدامة تعزز من تجاوز تلك التجربة المؤلمة.












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