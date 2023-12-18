5 نصائح لنجاح العلاقة مع حبيب عانى من الإهمال العاطفى فى الطفولة

(MENAFN
- Youm7) "المشاعر وقود الحياة، إذا لم نتزود بها في الطفولة، يكون علينا أن نتزوَّد بها حين نكبر، ومن دون ذلك، نجد أننا نسير بلا وقودٍ." هكذا وصفت الكاتبة جونيس ويب طبيعة المعاناة من "الإهمال العاطفي" في الطفولة والذي يجعل الكثير من الأشخاص الرائعين الذين يبدو وكأنهم يتمتعون بحياة مثالية، يعانون الكثير من الشعور بالخواء وافتقاد السعادة وافتقاد لذة الحب ويواجهون الكثير من المشاكل في حياتهم وعلاقاتهم وربما يواجهون الكثير من الصعوبات في الانفتاح على شريك حياتهم والاستقرار معه، فضلاً عن عجز الكثير منهم عن التعبير عن مشاعره تجاه الطرف الآخر.
الكثير من الآثار التي يخلفها الإهمال العاطفي في الطفولة تجعل من مواعدة الشخص الذي عانى منه تحديًا كبيرًا، ولكن يمكن تجاوز هذه التحديات والحصول على حبيب رائع يقدر جيدًا قيمة الحب ويريد الحفاظ عليه، باتباع بعض النصائح، نقدم بعضها نقلاً عن موقع "Your Tango" للعلاقات:
التواصل المفتوح
كونه شخصًا عانى من الإهمال العاطفي، فقد يكون لديه أثار نفسية وعواطف معقدة. يجب أن تكون قناة التواصل بينكما مفتوحة، حتى يشعر بالثقة في مشاركة مشاعره وتجاربه معك. استمع بعناية وتفهم لما يشعر به ولا تحكم عليه.
الصبر والتفهم
قد يحتاج الشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي إلى وقت للتعافي وبناء الثقة. يجب أن تظهر الصبر والتفهم في العلاقة وأن تكون مستعدًا لدعمه ومساعدته في تجاوز تلك التجارب الصعبة.
تقديم الدعم العاطفي
حاول أن تكون مصدرًا للدعم العاطفي للشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي. قد يعاني من انعدام الثقة بالنفس أو صعوبة في إظهار المشاعر. حاول أن تظهر له الدعم والتشجيع وتعزيز ثقته بالنفس.
احترام الحدود الشخصية
قد يكون لدى الشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي حاجة للمساحة الشخصية والوقت للتفكير والتعافي. احترم حدوده الشخصية ولا تضغط عليه للتعبير عن مشاعره أو التعامل مع أمور لا يشعر بالاستعداد لها.
الاستعانة بالمساعدة المهنية
قد يكون من المفيد اللقاء بمستشار نفسي أو أخصائي علاج نفسي للمساعدة في معالجة تأثيرات الإهمال العاطفي. حاول دعمه في البحث عن المساعدة المناسبة وتشجيعه على استكشاف هذا الخيار إذا كان يرغب في ذلك.
من الضروري أن تكون حساسًا ومتفهمًا تجاه الشخص الذي عانى من الإهمال العاطفي في طفولته. قد يكون لديه تأثيرات عميقة على نفسيته وطريقة تفاعله مع العلاقات. باستخدام الصبر والتواصل الصحيح، يمكنكما بناء علاقة صحية ومستدامة تعزز من تجاوز تلك التجربة المؤلمة.
MENAFN18122023000132011024ID1107616048
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.