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بدء تنفيذ 7512 وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة.. صور

12/18/2023 4:27:08 AM
(MENAFN- Youm7) كشف المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة ، بدء أعمال تنفيذ نحو 7512 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة سكن كل المصريين .
وأوضح المهندس سيد همام، لـ"اليوم السابع" أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 313 عمارة سكنية، بواقع 24 وحدة سكنية في العمارة الواحدة، بمساحات 90 متر، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهر من تاريخ الإسناد .
وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن المدينة تتضمن نحو 13500 وحدة إسكان اجتماعي، تم تسليم نحو 9000 وحدة ، وجاري تباعا تسليم باقي الوحدات السكنية .
وقال إن المدينة تتضمن نحو 624 وحدة سكنية بمشروع دار مصر، وتم تسليم نحو 90% من الوحدات للمستحقين .
وأكد أن حجم الاستثمارات التى تم انفاقها بمدينة برج العرب الجديدة خلال 9 سنوات بعهد الرئيس السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل ضعف ما تم إنفاقه خلال 35 عاما منذ نشأة المدينة عام 1979، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات منذ 2014، ما يزيد على 4 مليارات جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 35 عاما، 2.3 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023/2024، تزيد على 900 مليون جنيه.





المهندس سيد همام والزميل أحمد حسن








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