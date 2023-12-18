22 معلومة عن طرق وشروط جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

MENAFN - Youm7) أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ 55، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، وخلال السطور تستعرض تفاصيل التقديم للجائزة في مجموعة من النقاط.

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يفتح باب في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير 2024.

ــ تأتى جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ستة عشر فرعًا.

ــ ثمانية في مجالات الإبداع وهي "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل".

ــ يوجد مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما

"النقد الأدبي- العلوم الإنسانية".

ــ كما يوجد 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهى:

* جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

* جائزة أفضل كتاب مترجم وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

* جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

* جائزة أفضل كتاب في الفنون وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون.

* جائزة أفضل ناشر مصري وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

* جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

أما عن شروط الجائزة فتشمل:

ــ أن يكون العمل طبعة أولى.

ــ أن يكون المؤلف مصري الجنسية.

ــ ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.

ــ أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023 ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.

ــ أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

ــ ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة

أخرى.

ــ ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.

ــ بالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.

ــ التقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.

ــ يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.

ــ يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى.

ــ في حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب وأنه يتحمل مسئولية ذلك.

ــ يتعهد كل متقدم (كبار/ شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي.

ــ يتم تسليم الأعمال الخاصة تحقيق التراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية.

ــ يتم تسليم الأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة.

ــ الأعمال الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.

ــ تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.