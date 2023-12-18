22 معلومة عن طرق وشروط جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب ، فى دورته الـ 55، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، وخلال السطور تستعرض تفاصيل التقديم للجائزة في مجموعة من النقاط.
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يفتح باب في الفترة من 20 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير 2024.
ــ تأتى جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في ستة عشر فرعًا.
ــ ثمانية في مجالات الإبداع وهي "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل".
ــ يوجد مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما
"النقد الأدبي- العلوم الإنسانية".
ــ كما يوجد 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهى:
* جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.
* جائزة أفضل كتاب مترجم وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.
* جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.
* جائزة أفضل كتاب في الفنون وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع أكاديمية الفنون.
* جائزة أفضل ناشر مصري وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.
* جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.
أما عن شروط الجائزة فتشمل:
ــ أن يكون العمل طبعة أولى.
ــ أن يكون المؤلف مصري الجنسية.
ــ ألا يكون الكتاب مترجمًا، باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة.
ــ أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023 ويتم اعتماد الكتاب بتاريخ الطبعة إلى كون هذه الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلا في حالة عدم ذكر رقم الطبعة على الكتاب يؤخذ برقم الإيداع.
ــ أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح.
ــ ألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة
أخرى.
ــ ألا يتقدم للجائزة من فاز بها خلال الثلاث سنوات الماضية.
ــ بالنسبة لكتاب الشباب يتم تقديم كتاب لم يتم نشره من قبل ومكتوب على الكمبيوتر بتوقيع الكاتب.
ــ التقدم يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً ما عدا يومي الجمعة والسبت.
ــ يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية أو من خلال البريد المسجل- 1194 كورنيش النيل - رملة بولاق - القاهرة.
ــ يقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى.
ــ في حالة كتاب الشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب وأنه يتحمل مسئولية ذلك.
ــ يتعهد كل متقدم (كبار/ شباب) بأن عمله لم يحصل على جائزة من قبل وأنه لم يفز بجائزة المعرض خلال السنوات الثلاث سنوات المنقضية وأن يرفق مع هذا الإقرار صورة بطاقة الرقم القومي.
ــ يتم تسليم الأعمال الخاصة تحقيق التراث بمبنى دار الكتب والوثائق القومية.
ــ يتم تسليم الأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة.
ــ الأعمال الخاصة بالفنون بمقر أكاديمية الفنون.
ــ تعلن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.
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