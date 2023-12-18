تأجيل احتفال مجمع الخالدين باليوم العالمي للغة العربية لوفاة عضو المجمع

(MENAFN
- Youm7) قرر مجمع اللغة العربية "مجمع الخالدين" تأجيل احتفاله باليوم العالمي للغة العربية؛ نظرًا للوفاة المفاجئة للعالم اللغوي محمد حسن عبد العزيز (عضو المجمع).
ومن المقرر أن تبدأ وقائع الفعالية بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ (رئيس المجمع)، ثم تقديم الفعالية وإدارة الجلسة للأستاذ الدكتور محمد العبد (عضو المجمع)، ثم كلمة للأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور (الأمين العام للمجمع)، ثم كلمة للأستاذ الدكتور محمد رجب الوزير (عضو المجمع) بعنوان: "جهود مجمع اللغة العربية في تنمية اللغة العربية"، ثم يقدم الأستاذ الدكتور مأمون وجيه (عضو المجمع) مختارات من الشعر العربي، ثم كلمة بعنوان: "معالجة اللغة العربية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: التحديات - الأساليب" للأستاذ الدكتور أيمن أحمد شاهين (الخبير بلجنة الذكاء الاصطناعي بالمجمع).
ويكرم المجمع "إذاعة القرآن الكريم"، ويمثلها الأستاذ رضا عبد السلام (رئيس إذاعة القرآن الكريم)، كما يكرم المجمع "هيئة المسرح القومي"، ويمثلها الفنان خالد عبد السلام (نائب مدير المسرح القومي)، عن دورهما الريادي في خدمة اللغة العربية، والعمل على نشرها بين قطاعات متنوعة من الجماهير، على مدار تاريخهما الممتدّ.
كما يسلِّم المجمع جوائز الفائزين في مسابقة "الشيخين: الشعراوي والشافعي" لعام 2023م التي ينظِّمها المجمع، وكان موضوعها هذا العام: "أساليب الحذف في القرآن الكريم ودلالاتها البلاغية"، وفاز بالجائزة الأولى كلٌّ من: د.عمرو إبراهيم البنداري عبده، ود.عمرو أحمد عطيفي شحاته والفائز الثالث: د.أحمد سمير مجاهد أبو الحسن.
وفي نهاية الفعالية يدعو المجمع السادة الضيوف لحفل شاي، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته التي سيُتاح عليها خصم 30٪، و50٪ لأعداد مجلة المجمع في يوم الاحتفال.
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