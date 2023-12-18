تأجيل احتفال مجمع الخالدين باليوم العالمي للغة العربية لوفاة عضو المجمع

MENAFN - Youm7) قرر مجمع اللغة العربية "مجمع الخالدين" تأجيل احتفاله باليوم العالمي للغة العربية؛ نظرًا للوفاة المفاجئة للعالم اللغوي محمد حسن عبد العزيز (عضو المجمع).

ومن المقرر أن تبدأ وقائع الفعالية بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ (رئيس المجمع)، ثم تقديم الفعالية وإدارة الجلسة للأستاذ الدكتور محمد العبد (عضو المجمع)، ثم كلمة للأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور (الأمين العام للمجمع)، ثم كلمة للأستاذ الدكتور محمد رجب الوزير (عضو المجمع) بعنوان: "جهود مجمع اللغة العربية في تنمية اللغة العربية"، ثم يقدم الأستاذ الدكتور مأمون وجيه (عضو المجمع) مختارات من الشعر العربي، ثم كلمة بعنوان: "معالجة اللغة العربية بتقنيات الذكاء الاصطناعي: التحديات - الأساليب" للأستاذ الدكتور أيمن أحمد شاهين (الخبير بلجنة الذكاء الاصطناعي بالمجمع).

ويكرم المجمع "إذاعة القرآن الكريم"، ويمثلها الأستاذ رضا عبد السلام (رئيس إذاعة القرآن الكريم)، كما يكرم المجمع "هيئة المسرح القومي"، ويمثلها الفنان خالد عبد السلام (نائب مدير المسرح القومي)، عن دورهما الريادي في خدمة اللغة العربية، والعمل على نشرها بين قطاعات متنوعة من الجماهير، على مدار تاريخهما الممتدّ.

كما يسلِّم المجمع جوائز الفائزين في مسابقة "الشيخين: الشعراوي والشافعي" لعام 2023م التي ينظِّمها المجمع، وكان موضوعها هذا العام: "أساليب الحذف في القرآن الكريم ودلالاتها البلاغية"، وفاز بالجائزة الأولى كلٌّ من: د.عمرو إبراهيم البنداري عبده، ود.عمرو أحمد عطيفي شحاته والفائز الثالث: د.أحمد سمير مجاهد أبو الحسن.

وفي نهاية الفعالية يدعو المجمع السادة الضيوف لحفل شاي، مع التجول في أروقة المجمع لمطالعة مطبوعاته التي سيُتاح عليها خصم 30٪، و50٪ لأعداد مجلة المجمع في يوم الاحتفال.