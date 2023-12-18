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حقائق عن الموت الأسود.. دليلك إلى أسوأ كارثة في التاريخ المسجل

12/18/2023 4:27:04 AM
(MENAFN- Youm7) كان الموت الأسو الذي وقع في الفترة من أكتوبر من عام 1347 إلى عام 1352 واحدًا من أسوأ الكوارث في التاريخ المسجل، وهو الطاعون الدبلي القاتل الذي اجتاح المجتمعات في جميع أنحاء أوروبا، وغير نسيجها الاجتماعي والاقتصادي إلى الأبد.

ولكن ما مدى معرفتك بالطاعون الأسود؟ كم مات؟ هل قضى الوباء فعلا على ثلث سكان أوروبا؟ وهل أصابت كل بلدة وقرية؟، وفقا لما ذكره موقع هيستورى اكسترا.

وصل الطاعون إلى أوروبا الغربية عام 1347 وإلى إنجلترا عام 1348 وتلاشى في أوائل خمسينيات القرن الرابع عشر، وشملت أعراض الموت الأسود التورمات - الأكثر شيوعًا في الفخذ والإبطين والرقبة؛
وظهور البقع داكنة، وسعال الدم.

لاحظ مراقبو العصور الوسطى ونظرائهم المعاصرين في الصين في القرن التاسع عشر وفيتنام في القرن العشرين، الذين لاحظوا تفشي المرض في الآونة الأخيرة أن سلالات مختلفة من المرض تستغرق من خمسة أيام إلى أقل من نصف يوم للتسبب في الوفاة.

في أوروبا، يُعتقد أن حوالي 50 مليون شخص ماتوا نتيجة للموت الأسود على مدار ثلاث أو أربع سنوات. وانخفض عدد السكان من حوالي 80 مليونًا إلى 30 مليونًا. وقتل ما لا يقل عن 60% من السكان في المناطق الريفية والحضرية.

واعتقد سكان العصور الوسطى أن الموت الأسود جاء من الله، فاستجابوا له بالصلوات والمواكب، أدرك بعض المعاصرين أن العلاج الوحيد للطاعون هو الهروب منه.

لم يكن هناك علاج معروف، لكن الناس أرادوا الأدوية، وتم التعرف على بكتيريا الطاعون في آسيا في تسعينيات القرن التاسع عشر، وتم إثبات علاقتها بالحيوانات والبراغيث.

والمدن التي تمكنت من إبقاء الطاعون خارج حدودها هي تلك التي ابتكرت ونفذت الحجر الصحي: مراقبة الحدود عند بوابات المدينة، والموانئ، والممرات الجبلية؛ جوازات السفر الصحية الفردية (التي تحدد هوية الشخص وتثبت مصدره)، وغيرها من التدابير ذات الصلة


يشار إلى أن الطاعون لم يختف المرض أبدًا، وتسبب تفشي المرض في سورات بالهند في أوائل التسعينيات في إثارة الذعر في جميع أنحاء العالم.









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