التنسيق الحضارى يدرج اسم على عبد الرازق فى مشروع حكاية شارع

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسمالعالم الأزهرى على عبد الرازق، فى مشروع "حكاية شارع"، وذلك تخليدًا لذكراه عبر الأجيال المتلاحقة، حيث تم وضع لافتة فى منطقة مصر الجديدة.



ولد علي حسن أحمد عبد الرازق في عام 1888م في قرية“أبو جرج” محافظة المنيا. درس بالأزهر على يد مجموعة من أفضل علماء عصره، مثل: الشيخ أبو خطوة والشيخ أبو عليان، وكان مقبلاً على دروسه شديد الحب للأزهر وهو من أسرة عريقة في الوطنية، وكان جده الأكبر عبد الرازق قاضيًا، وعرفت أسرته بأسرة القضاة، وكان لوالده حسن باشا عبد الرازق قصر في قريته أبو جرج، وكان لعلي عبد الرازق ستة من الإخوة البنين وبنتين، وكان هو أشهرهم وبعده الشيخ مصطفى عبد الرازق.

بعد أن أتم علي عبد الرازق دراسته الأزهرية وحصل على شهادة العالمية، سافر إلى انجلترا في عام 1912م، والتحق بجامعة أكسفورد وشرع في دراسة الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع.

وظائفه وانجازاته العلمية:





بعد عودته من انجلترا عام 1915م تولى إلقاء محاضرات في الشريعة الإسلامية بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا)، وكانت محاضراته عن“مصادر الفقه الإسلامي”، وقد طبعت هذه المحاضرات وصدرت في كتاب عام 1947م، فلقيت قبولاً حسنًا من جمهرة العلماء والقراء.

اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 1948م في المكان الذي خلى بوفاة الدكتور علي إبراهيم باشا. اشترك في لجان ألفاظ القرآن الكريم، ولجنة الأصول، ولجنة المعجم الكبير، ولجنة ألفاظ الحضارة، ولجنة الأدب، وكلها لجان حضارية ولغوية وأدبية كان لها دور في الحياة الثقافية.

تولى وزارة الأوقاف للمرة الأولى في الفترة من 3 مارس 1947م إلى 28 ديسمبر 1948م، ثم تولاها للمرة الثانية من 28 ديسمبر 1948م وحتى 25 يولية 1949م.

ألف علي عبد الرازق كتابه الشهير الإسلام وأصول الحكم، في عدة أقسام، يشتمل القسم الأول منه على بحث في تاريخ الخلافة الإسلامية وتطورها. وطبع هذا القسم ونشر، وبقية الأقسام لم تطبع ولم تنشر، وطبع عدة مرات وعلى الرغم من الضجة التي أثارها نشر هذا القسم، إلا أنه لم يصادر، بل على العكس طبع منه عدة طبعات.

له العديد من المؤلفات ، منها: الإسلام وأصول الحكم، وهو أشهرها، والإجماع في الشريعة الإسلامية، وآثار الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو عبارة عن مقالات مجمعة لشقيقه الشيخ مصطفى عبد الرازق، وتاريخ البيان، وهي بحوث تدلل على تفاعل الثقافة العربية بالثقافة الحديثة.