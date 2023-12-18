التنسيق الحضارى يدرج اسم على عبد الرازق فى مشروع حكاية شارع

(MENAFN
- Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسم
العالم الأزهرى على عبد الرازق، فى مشروع "حكاية شارع"، وذلك تخليدًا لذكراه عبر الأجيال المتلاحقة، حيث تم وضع لافتة فى منطقة مصر الجديدة.
ولد علي حسن أحمد عبد الرازق في عام 1888م في قرية“أبو جرج” محافظة المنيا. درس بالأزهر على يد مجموعة من أفضل علماء عصره، مثل: الشيخ أبو خطوة والشيخ أبو عليان، وكان مقبلاً على دروسه شديد الحب للأزهر وهو من أسرة عريقة في الوطنية، وكان جده الأكبر عبد الرازق قاضيًا، وعرفت أسرته بأسرة القضاة، وكان لوالده حسن باشا عبد الرازق قصر في قريته أبو جرج، وكان لعلي عبد الرازق ستة من الإخوة البنين وبنتين، وكان هو أشهرهم وبعده الشيخ مصطفى عبد الرازق.
بعد أن أتم علي عبد الرازق دراسته الأزهرية وحصل على شهادة العالمية، سافر إلى انجلترا في عام 1912م، والتحق بجامعة أكسفورد وشرع في دراسة الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع.
وظائفه وانجازاته العلمية:
بعد عودته من انجلترا عام 1915م تولى إلقاء محاضرات في الشريعة الإسلامية بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا)، وكانت محاضراته عن“مصادر الفقه الإسلامي”، وقد طبعت هذه المحاضرات وصدرت في كتاب عام 1947م، فلقيت قبولاً حسنًا من جمهرة العلماء والقراء.
اختير عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 1948م في المكان الذي خلى بوفاة الدكتور علي إبراهيم باشا. اشترك في لجان ألفاظ القرآن الكريم، ولجنة الأصول، ولجنة المعجم الكبير، ولجنة ألفاظ الحضارة، ولجنة الأدب، وكلها لجان حضارية ولغوية وأدبية كان لها دور في الحياة الثقافية.
تولى وزارة الأوقاف للمرة الأولى في الفترة من 3 مارس 1947م إلى 28 ديسمبر 1948م، ثم تولاها للمرة الثانية من 28 ديسمبر 1948م وحتى 25 يولية 1949م.
ألف علي عبد الرازق كتابه الشهير الإسلام وأصول الحكم، في عدة أقسام، يشتمل القسم الأول منه على بحث في تاريخ الخلافة الإسلامية وتطورها. وطبع هذا القسم ونشر، وبقية الأقسام لم تطبع ولم تنشر، وطبع عدة مرات وعلى الرغم من الضجة التي أثارها نشر هذا القسم، إلا أنه لم يصادر، بل على العكس طبع منه عدة طبعات.
له العديد من المؤلفات ، منها: الإسلام وأصول الحكم، وهو أشهرها، والإجماع في الشريعة الإسلامية، وآثار الشيخ مصطفى عبد الرازق، وهو عبارة عن مقالات مجمعة لشقيقه الشيخ مصطفى عبد الرازق، وتاريخ البيان، وهي بحوث تدلل على تفاعل الثقافة العربية بالثقافة الحديثة.
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