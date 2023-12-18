جوجل تضيف ميزات جديدة في Gmail للمتسوقين عبر الإنترنت.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) أطلقت جوجل مجموعة من الميزات الجديدة خصيصًا لمستخدمي Gmail للمتسوقين عبر الانترنت، تسمح للمستخدمين بتتبع الحزمة واتباع سياسة الإرجاع، مما يعزز تجربة التسوق الخاصة بهم أثناء العطلات عبر الإنترنت. خيار تصفية التسليم

إدراكًا لأهمية تقديم الهدايا في اللحظة الأخيرة، طرحت Google فلتر للمتسوقين في الولايات المتحدة، تم تطوير هذه الميزة لمساعدة المتسوقين على تصفية عمليات البحث الخاصة بهم وتحديد المنتجات التي يمكن تسليمها بسرعة، وهي متاحة لكل من إصداري جيميل للمحمول وسطح المكتب.

لاستخدام هذه الميزة، يمكن لمستخدمي جيميل ببساطة تحديد الفلتر لرؤية العناصر المتاحة للاستلام من المتاجر القريبة أو المؤهلة للشحن السريع، بالإضافة إلى تفاصيل حول خيار التسليم الأسرع والأقل تكلفة لدى التاجر. تتبع الحزمة في Gmail

بالإضافة إلى عوامل تصفية التسليم، يقدم جيميل أيضًا للمستخدمين تجربة أكثر شمولاً لتتبع الطرود، سيتم عرض تحديثات التسليم المهمة ضمن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالتسوق، وتكون مرئية في عرض قائمة البريد الوارد وعلى رسائل البريد الإلكتروني الفردية عبر كل من الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، سيعطي جيميل أيضًا الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على معلومات تتبع الطرود، مما يضمن حصول المستخدمين على معلومات حول أي تغييرات تطرأ على تواريخ التسليم الخاصة بهم بسرعة، كما يمكن للمستخدمين تمكين هذه الميزة أو تعطيلها في أي وقت من خلال الإعدادات في Gmail. الوصول إلى سياسة الإرجاع

الميزة الثالثة لـ جيميل هي تسهيل وصول المستخدمين إلى سياسات إرجاع التجار، في جيميل، بمجرد وصول الطرد، سترسل المنصة لمستخدميها رابطًا مناسبًا لإرشادات الإرجاع الخاصة بالتاجر في الجزء العلوي من رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بالتسوق، سواء على سطح المكتب أو الهاتف المحمول.



بالإضافة إلى ذلك، سيسلط جيميل أيضًا الضوء على سياسات الإرجاع عبر بحث جوجل، مما يوفر للمستخدمين رؤى مثل "الإرجاع المجاني لمدة 90 يومًا" على قوائم المنتجات أو روابط التجار أثناء عملية التسوق.ومع تضمين هذه الميزات الجديدة في جيميل، تهدف جوجل إلى تبسيط تجربة التسوق للمستخدمين، وتمكين المتسوقين عبر الإنترنت من البقاء على اطلاع دائم بتسليم الطرود والوصول إلى معلومات الإرجاع دون عناء.والجدير بالذكر أنه يتم طرح هذه الميزات حصريًا لمستخدمي Gmail في الولايات المتحدة هذا الشهر،ولتنشيطها، ما عليك سوى التوجه إلى إعدادات جيميل والضغط على مفتاح تتبع الطرود وروابط سياسة الإرجاع.وفي الوقت نفسه، في أعقاب خطط جوجل لتحديث خط إنتاجها بالكامل، من المتوقع أن تقدم جوجل قريبًا هذه الميزات للمستخدمين في مناطق أخرى في الأشهر المقبلة.