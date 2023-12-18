6 تكتيكات يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من Chatgpt

(MENAFN
- Youm7) تطور ChatGPT بشكل هائل في عام 2023، وأصبح أداة انتقال لمعظم المستخدمين الذين يرغبون في الانخراط في الذكاء الاصطناعي التوليدي للنصوص، حيث شاركت OpenAI ست نصائح لتحقيق أقصى استفادة من برنامج الدردشة الآلي الشهير الخاص بها، ها هم كن واضحًا في تعليماتك: قدم أمثلة وحدد عدد الكلمات المسموح بها
وفقا لشركة OpenAI، فإن هذه النماذج لا يمكنها قراءة أفكارك، "إذا كانت المخرجات طويلة جدًا، فاطلب إجابات مختصرة، وإذا كانت المخرجات بسيطة جدًا، فاطلب الكتابة على مستوى الخبراء.
وإذا لم يعجبك التنسيق، قم بإظهار التنسيق الذي ترغب في رؤيته" بمعنى آخر، كلما قلّت حاجة النموذج إلى تخمين ما تريد، زادت احتمالية حصولك عليه. قم دائمًا بإعطاء النص المرجعي
فكر في الأمر على أنه إعطاء ملاحظات للطالب حول الأداء الأفضل في الاختبار، هذا هو سبب أهمية النص المرجعي.
إن توفير نص مرجعي لهذه النماذج يمكن أن يساعد في الإجابة باستخدام عدد أقل من الافتراءات."
وتقول OpenAI أن "نماذج اللغة يمكنها أن تخترع إجابات زائفة بثقة، خاصة عند سؤالها عن موضوعات مقصورة على فئة معينة أو الاستشهادات وعناوين URL ولهذا السبب يعد تقديم نص مرجعي أمرًا مهمًا عند استخدام ChatGPT. تبسيط النص وتلخيصه
وفقًا لـ OpenAI، تميل المهام المعقدة إلى الحصول على معدلات خطأ أعلى من المهام الأبسط، على سبيل المثال إذا كنت تريد إنشاء نص على أساس مستندات طويلة، فقم بتقديم ملخصات.
يحتاج ChatGPT إلى وقت "للتفكير"
اطلب من برنامج الدردشة الآلي إيجاد حل وعدم القفز إلى الاستنتاجات.
اسأل دائمًا عما إذا كان قد تم إهمال أي تفاصيل مهمة لأنها ستمنح ChatGPT وقتًا "للتفكير" ثم صياغة الرد. يمكنك دائمًا أن تطلب من ChatGPT "تبني شخصية"
اطرح الأسئلة في نموذج يجعل برنامج الدردشة الآلي يجيب من منظور ما.
على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه أن يكون فكاهيًا، ما قد يعطي ChatGPT مثالاً على ذلك: "عندما أطلب المساعدة في كتابة شيء ما، سوف ترد بمستند يحتوي على نكتة واحدة على الأقل أو تعليق مرح في كل فقرة." حدد الخطوات المطلوبة لإكمال المهمة
وفقًا لـ OpenAI، من الأفضل تحديد بعض المهام كسلسلة من الخطوات، حيث تقول OpenAI: "إن كتابة الخطوات بشكل واضح يمكن أن يسهل على النموذج اتباعها".
أعط دائما أمثلة
وفقًا لـ OpenAI، قم بإعطاء أمثلة في موجهك، فتقديم تعليمات عامة تنطبق على جميع الأمثلة يكون بشكل عام أكثر كفاءة من إظهار جميع التباديل للمهمة من خلال المثال، ولكن في بعض الحالات قد يكون تقديم الأمثلة أسهل"، وفقًا لـ OpenAI.
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