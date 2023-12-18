6 تكتيكات يمكنك استخدامها لتحقيق أقصى استفادة من Chatgpt

MENAFN - Youm7) تطور ChatGPT بشكل هائل في عام 2023، وأصبح أداة انتقال لمعظم المستخدمين الذين يرغبون في الانخراط في الذكاء الاصطناعي التوليدي للنصوص، حيث شاركت OpenAI ست نصائح لتحقيق أقصى استفادة من برنامج الدردشة الآلي الشهير الخاص بها، ها هم كن واضحًا في تعليماتك: قدم أمثلة وحدد عدد الكلمات المسموح بها

وفقا لشركة OpenAI، فإن هذه النماذج لا يمكنها قراءة أفكارك، "إذا كانت المخرجات طويلة جدًا، فاطلب إجابات مختصرة، وإذا كانت المخرجات بسيطة جدًا، فاطلب الكتابة على مستوى الخبراء.

وإذا لم يعجبك التنسيق، قم بإظهار التنسيق الذي ترغب في رؤيته" بمعنى آخر، كلما قلّت حاجة النموذج إلى تخمين ما تريد، زادت احتمالية حصولك عليه. قم دائمًا بإعطاء النص المرجعي

فكر في الأمر على أنه إعطاء ملاحظات للطالب حول الأداء الأفضل في الاختبار، هذا هو سبب أهمية النص المرجعي.



إن توفير نص مرجعي لهذه النماذج يمكن أن يساعد في الإجابة باستخدام عدد أقل من الافتراءات."وتقول OpenAI أن "نماذج اللغة يمكنها أن تخترع إجابات زائفة بثقة، خاصة عند سؤالها عن موضوعات مقصورة على فئة معينة أو الاستشهادات وعناوين URL ولهذا السبب يعد تقديم نص مرجعي أمرًا مهمًا عند استخدام ChatGPT. تبسيط النص وتلخيصه

وفقًا لـ OpenAI، تميل المهام المعقدة إلى الحصول على معدلات خطأ أعلى من المهام الأبسط، على سبيل المثال إذا كنت تريد إنشاء نص على أساس مستندات طويلة، فقم بتقديم ملخصات.

يحتاج ChatGPT إلى وقت "للتفكير"

اطلب من برنامج الدردشة الآلي إيجاد حل وعدم القفز إلى الاستنتاجات.

اسأل دائمًا عما إذا كان قد تم إهمال أي تفاصيل مهمة لأنها ستمنح ChatGPT وقتًا "للتفكير" ثم صياغة الرد. يمكنك دائمًا أن تطلب من ChatGPT "تبني شخصية"

اطرح الأسئلة في نموذج يجعل برنامج الدردشة الآلي يجيب من منظور ما.



على سبيل المثال، يمكنك أن تطلب منه أن يكون فكاهيًا، ما قد يعطي ChatGPT مثالاً على ذلك: "عندما أطلب المساعدة في كتابة شيء ما، سوف ترد بمستند يحتوي على نكتة واحدة على الأقل أو تعليق مرح في كل فقرة." حدد الخطوات المطلوبة لإكمال المهمة

وفقًا لـ OpenAI، من الأفضل تحديد بعض المهام كسلسلة من الخطوات، حيث تقول OpenAI: "إن كتابة الخطوات بشكل واضح يمكن أن يسهل على النموذج اتباعها".

أعط دائما أمثلة

وفقًا لـ OpenAI، قم بإعطاء أمثلة في موجهك، فتقديم تعليمات عامة تنطبق على جميع الأمثلة يكون بشكل عام أكثر كفاءة من إظهار جميع التباديل للمهمة من خلال المثال، ولكن في بعض الحالات قد يكون تقديم الأمثلة أسهل"، وفقًا لـ OpenAI.