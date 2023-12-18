خمس ميزات قادمة لـ Airpods Pro 3.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) تعمل Apple على إصدار محدث من AirPods Pro ، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سماعات الأذن الجديدة في وقت ما حوالي عام 2025، هناك العديد من الميزات الجديدة المثيرة التي يشاع أنها ستتوفر لـ ‌AirPods Pro‌ 3، والتي جمعناها هنا، وفقاً لموقع macrumors.

تصميم محدث

وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيحصل ‌AirPods Pro‌ 3 على إصلاح شامل للتصميم، ويظل ما سيتغير بالضبط غامضًا، ولكن من المتوقع أن تقوم شركة Apple بتحديث كل من سماعات الأذن والعلبة لاستيعاب الميزات الجديدة المخطط لها.

جودة صوت أفضل

تميل Apple إلى تعزيز جودة الصوت مع كل إصدار جديد لـ AirPods، وتشير الشائعات إلى أن ‌AirPods Pro‌ 3 سيشهد تحسينات في الصوت، ويمكننا أيضًا الحصول على مزيد من التحسينات على ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، ومع تركيز Apple على سماعة الرأس Vision Pro، ستكون جودة الصوت أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تم تصميم إصدار USB-C الحالي من ‌AirPods Pro‌ 2 للاقتران مع Vision Pro وتقديم صوت بدون فقدان، لذا فإن المزيد من إضافات الميزات لـ Vision Pro وسماعات الرأس اللاحقة تعد رهانًا جيدًا.

شريحة محدثة

يستخدم ‌AirPods Pro‌ 2 شريحة H2، ومن المتوقع أن يحصل إصدار الجيل التالي من ‌AirPods Pro‌ على شريحة أسرع، والتي يمكن أن تطلق عليها Apple اسم H3 إذا التزمت بنظام التسمية هذا.

تعمل شريحة H2 الحالية على تشغيل كل شيء بدءًا من إلغاء الضوضاء النشط إلى Hey Siri، والتبديل السريع، وAdaptive EQ، لذا فإن شرائح H-series هي المفتاح لوظائف AirPods، وقد تكون قوة المعالجة لشريحة H3 مهمة للميزات المتعلقة بالصحة التي يُشاع أنها تتعلق بـ ‌AirPods Pro‌.

تحسينات صحة السمع

هناك عدد من ميزات صحة السمع التي تعمل عليها Apple لمجموعة AirPods في المستقبل، ويمكن لاختبار السمع المدمج تشغيل النغمات والأصوات لاختبار مدى قدرة الشخص على السمع، مما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى التعليقات الصحية السمعية، وتقوم Apple بالفعل باختبار هذا النوع من الوظائف في دراسة السمع التي يتم إجراؤها من خلال تطبيق Research.

يقول جورمان إن شركة آبل تعمل أيضًا على ميزات من شأنها أن تسمح لسماعات AirPods بتعزيز السمع، ربما في محاولة لإتاحتها بدلاً من أداة السمع، ويدعم ‌AirPods Pro‌ بالفعل ميزات مثل Conversation Boost لقطع ضوضاء الخلفية أثناء التركيز على الكلام، كما أن إرشادات شراء المعينة السمعية المريحة التي لم تعد تتطلب وصفة طبية ستسهل على Apple وضع AirPods كبديل للمساعدات السمعية.

مراقبة درجة حرارة الجسم

قامت شركة Apple باختبار مستشعر درجة الحرارة المضمن في AirPods، ومن المحتمل أن تكون هذه ميزة ستأتي أولاً إلى ‌AirPods Pro‌ إذا انتهى تنفيذها.

تعتبر قياسات درجة الحرارة من داخل الأذن أكثر دقة من قياسات درجة الحرارة من المعصم.

يقول محلل شركة Apple Ming-Chi Kuo منذ سنوات أن شركة Apple ستضيف المزيد من الميزات الصحية إلى AirPods، وقد حصلت شركة Apple على براءة اختراع لسماعات AirPods المزودة بأجهزة استشعار بيومترية لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة ومستوى العرق والمزيد.

تاريخ الاصدار

تشير الشائعات الحالية إلى أن شركة Apple ستقدم إصدارًا محدثًا من ‌AirPods Pro‌ في عام 2025، وغالبًا ما تحدد شركة Apple مواعيد إطلاق AirPods مع أحداث iPhone، لذلك إذا ظلت الشركة على المسار الصحيح لإطلاقها في عام 2025، فربما يمكننا أن نرى ظهور سماعات الأذن الجديدة لأول مرة في وقت ما في شهر سبتمبر تقريبًا 2025.