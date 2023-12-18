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الصين تخطط لتركيب تلسكوبات جديدة حول القطب الجنوبى

12/18/2023 4:27:01 AM
(MENAFN- Youm7) تخطط الصين لتركيب مجموعة تلسكوبات جديدة حول القطب الجنوبي، وقد أكملت مؤخرًا التشغيل التجريبي لنموذجها الأولي في القارة المتجمدة.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يتكون المشروع الجديد، المسمى مجموعة "تيانمو" للمراقبة الفلكية على النطاق الزمني للقارة القطبية الجنوبية، من 100 تلسكوب صغير القطر وواسع النطاق في منطقة القطب الجنوبي، حيث يغطي كل تلسكوب مساحة سماء تبلغ 10 آلاف درجة مربعة.



وستقوم هذه التلسكوبات البصرية بالمراقبة المستمرة خلال الليل القطبي كل عام، وفقاً لما أفاد مصمموها من مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.















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