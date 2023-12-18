الصين تخطط لتركيب تلسكوبات جديدة حول القطب الجنوبى

(MENAFN
- Youm7) تخطط الصين لتركيب مجموعة تلسكوبات جديدة حول القطب الجنوبي، وقد أكملت مؤخرًا التشغيل التجريبي لنموذجها الأولي في القارة المتجمدة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يتكون المشروع الجديد، المسمى مجموعة "تيانمو" للمراقبة الفلكية على النطاق الزمني للقارة القطبية الجنوبية، من 100 تلسكوب صغير القطر وواسع النطاق في منطقة القطب الجنوبي، حيث يغطي كل تلسكوب مساحة سماء تبلغ 10 آلاف درجة مربعة.
وستقوم هذه التلسكوبات البصرية بالمراقبة المستمرة خلال الليل القطبي كل عام، وفقاً لما أفاد مصمموها من مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
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