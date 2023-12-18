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لغز التوائم المتطابقة.. لماذا يموت أحدهم قبل الآخر؟

12/18/2023 4:25:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عندما يتم تشخيص إصابة شخص ما بالخرف، فإن السؤال الشائع الذي قد تطرحه عائلاتهم هو: "كم من الوقت لدينا؟" كم من الوقت بقي قبل أن ينجرف أحباؤهم بعيدًا، بعد أن تتلاشى ذكرياتهم وتحدث الحيرة؟


قد تكون الإجابة عن هذا السؤال أمرًا صعبًا، حيث يتراوح متوسط العمر المتوقع بعد تشخيص الخرف من حوالي 3 إلى 7 سنوات، ويمكن أن يكون أكثر أو أقل اعتمادًا على عمر الشخص ونوع الخرف الذي أصيب به.


ومع ذلك، بشكل عام، يميل الأشخاص المصابون بالخرف إلى أن يكون عمرهم أقصر من الأشخاص الأصحاء، وتشير دراسة جديدة (نشرت على موقع "ساينس أليرت") إلى أن هذا الأمر نفسه ينطبق على التوائم التي يكون أحد الأشخاص فيها مصابا بالخرف.


هذا الارتباط الغريب هو نتيجة دراسة كبيرة أجريت على مئات التوائم السويديين، حيث تم تشخيص إصابة أحدهما بالخرف والآخر لم يكن كذلك.

وتضمنت الدراسة أيضًا تحليلًا أكبر لما يقرب من 1000 شخص مصاب بالخرف، والذين تصادف أنهم توأم، وما يقرب من 3000 شخص أصحاء، وهم أيضًا توأمان، ولكن ليس بالضرورة أشقاء للأفراد المصابين.

ومن غير المستغرب أن الأشخاص الذين لا يعانون من الخرف عاشوا أكثر من أولئك الذين يعانون من هذه الحالة. علاوة على ذلك، وجد الباحثون أن المصابين بالخرف عاشوا في المتوسط 7 سنوات بعد التشخيص، مما يؤكد التقديرات السابقة.

وبشكل غير متوقع، كان لدى أزواج التوائم المتطابقة متوسط عمر متوقع مماثل بعد تشخيص إصابة أحد الأشقاء بالخرف.

تشير النتائج إلى أن الخطر المتزايد لقصر العمر المرتبط بالخرف قد يمتد إلى توأم الشخص غير المتأثر معرفيًا، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير الجينات (على عكس المرض نفسه أو العوامل البيئية) في وفاتهم المبكرة.

يوضح جونغ يون جانغ، الباحث الطبي في جامعة كاليفورنيا إيرفاين والمؤلف الرئيسي للدراسة: "لقد افترضنا أن السبب وراء انخفاض متوسط العمر المتوقع للشخص المصاب بالخرف هو أن الخرف يؤدي إلى حالات طبية أخرى تؤثر على الوفيات".

وأضاف يون جانغ: "ما نراه بدلا من ذلك هو أن زيادة خطر الوفاة لا يرجع إلى الخرف نفسه فحسب، بل أيضا إلى مجموعة كاملة من التأثيرات الأخرى التي يجلبها الشخص إلى مرضه".

استمدت الدراسة بيانات من سجل التوائم السويدي، وهي دراسة كبيرة شملت أكثر من 45000 توأم سويدي.

شمل التحليل الرئيسي الذي أجراه جانغ وزملاؤه 90 زوجًا من التوائم المتماثلة، و288 زوجًا من التوائم غير المتماثلة، و5 أزواج توأم من ذوي الزيجات غير المعروفة، حيث يعاني أحد التوأمين من الخرف والآخر لا يعاني.

تعتبر دراسات التوائم "تجارب" طبيعية مفيدة بشكل لا يصدق، حيث يمكن للباحثين طرح أسئلة قد تكون مستحيلة، حول مدى تأثير عوامل الوراثة أو نمط الحياة على صحة شخص ما.

يولد التوائم في الوقت نفسه، ويتشاركون في الغالب التسلسل الجيني ذاته، لكن تعرضهم للتأثيرات البيئية وأنماط الحياة قد يختلف بعد الطفولة، وكذلك صحتهم.

في تحليل لاحق، كان الشخص السليم الذي يعاني توأمه من الخرف أكثر عرضة بشكل طفيف لخطر قصر العمر مقارنة بشخص من زوج لم يتم تشخيص إصابة أي من توأمه بهذه الحالة.

ويشير هذا إلى أن خطر قصر العمر المرتبط بالخرف هو أمر عائلي جزئيا، وهو مماثل بين الأشقاء التوأم المتماثلين، ولا يرتبط فقط بالمرض نفسه.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "على الرغم من أن التوائم المتطابقة مع توائم مصابة بالخرف قد لا يعانون من الخرف أبدًا، إلا أنهم أيضًا قد يكون عمرهم أقصر".

في حين أن عدد التوائم في هذه الدراسة كبير، إلا أنه يمكن تعزيز النتائج إذا تم تكرارها في سجل توائم آخر من خارج السويد. الجزء الأكبر من حالات الخرف المشمولة في التحليل كانت من مرض ألزهايمر، لذلك قد تختلف أنماط العمر المتوقع بالنسبة للأشكال الأخرى من الاضطراب.

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