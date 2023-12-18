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تعليق الحفلات الغنائية في موسم الرياض حدادا على أمير الكويت

12/18/2023 4:25:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن "موسم الرياض" تعليق فعالياته وحفلاته الغنائية ثلاثة أيام، حدادا على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وجاء إعلان "موسم الرياض" بعد مرور 24 ساعة على وفاة أمير الكويت، وهو ما أثار جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الحساب الرسمي لـ"موسم الرياض" تعليق الحفلات، بعد استكمال اليوم الأخير من حفلات "مدل بيست" الذي استقطب نجوما عالميين.

وانتهت فعاليات الحفلات الغنائية في "مدل بيست" فجر اليوم الأحد، رغم مطالبات ناشطين بوقفها بسبب وفاة أمير الكويت.


وخلال الساعات الماضية، أعلن مطربون عرب، بمن فيهم ماجد المهندس، ونانسي عجرم، وغيرهم، تأجيل حفلاتهم في موسم الرياض؛ حدادا على أمير الكويت.

وقال ناشطون إن تعليق الحفلات بعد وفاة أمير الكويت جاء متأخرا، وبرغم ذلك يعد من "صور النفاق"، بحسب وصفهم، بسبب تجاهل السعودية تعليق أي فعالية تضامنا مع أهالي غزة.

وقال ناشطون إن نحو 20 ألف شهيد ارتقوا في غزة خلال 72 يوما من الحرب، لم تدفع السعودية إلى وقف أي أنشطتها.

MENAFN18122023000072011014ID1107616023

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