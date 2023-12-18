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لماذا يغيب التشبيك والدور الريادي عن العمل النقابي الداعم لغزة؟

12/18/2023 4:24:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – على الرغم من الدور اللافت الذي نهضت به النقابات المهنية الأردنية نصرة لغزة منذ بدء العدوان عليها منذ أكثر من شهرين، غير ان أسئلة عديدة طرحت حول "الفردية" التي طبعت حراك النقابات، وغياب "التشبيك" فيما بينها كما كان يحدث في أزمات سابقة، فضلا عن فقدانها دورها الريادي في التصدي للقضايا الوطنية والقومية.
وعزا نقابيون هذا "التفرد" إلى رغبة كل نقابة بالسير وحيدة في تنظيم الفعاليات وعدم "الاشتباك" مع باقي النقابات المهنية.
وأكدوا أن هذا الأمر، أدى إلى تشتت الجهود وعدم التركيز عليها بشكل أكبر لدى الإعلام، مبينين أن الفعاليات التي نظمتها النقابات المهنية "محمودة" إلا أنها غير كافية.
وأكدوا أن "انصهار" الموقف النقابي مع الموقف الرسمي هو أمر داعم للأردنيين، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تكون هذه الفعاليات والحملات مشتبكة بين مختلف النقابات المهنية على غرار جميع الأزمات السابقة، والتي ظهرت فيها النقابات يدا واحدة بعيدا عن "الاستعراض".
ولئن كانت النقابات المهنية تقف إلى جانب الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية في ظل المعاناة التي يعيشونها هناك، إلا أن نقابيين اعتبروا أن تشتيت الجهود وتذبذب العمل الشعبي لا يرسل الرسالة النقابية بشكلها الحقيقي.
ومن هنا، أكد نقيب المهندسين الزراعيين السابق المهندس عبدالهادي الفلاحات، أن الدور الوطني للنقابات المهنية هو ضرورة من الضرورات، أولا انتصارا لأهلنا في فلسطين، وثانيا حماية للدولة الأردنية؛ لأن بقاء المؤسسات الوطنية وعلى رأسها النقابات والقوى السياسية، والتي تقوم بدورها الداعم للمقاومة، هي مسؤولية وطنية وشرعية وأخلاقية.
وقال الفلاحات إن تراجع دور النقابات المهنية "لا تبرير له"، مؤكدا أنه "كما في الأزمات الأخيرة، شعرنا بهذا الشعور".
وأضاف: "قامت بعض النقابات بتنظيم أنشطة وفعاليات داعمة لغزة، إلا أن هذا لا يكفي".
وشدد على ضرورة أن تقوم النقابات المهنية "بتعزيز دورها الوطني، وأن تشتبك اشتباكا إيجابيا مع مكل القوى الفاعلة على الساحة الوطنية؛ لأن الغاية والوسيلة يجب أن تكونا مشروعتين، مع أهمية الالتقاء عند قضية فلسطين".
وأوضح أنه "بات ملاحظا بشكل جليّ غياب التشبيك بين النقابات المهنية المختلفة"، منوها بأن هناك "بعض النقابات تقوم بجهد فيما تغيب أخرى عن أي فعالية داعمة نصرة للقضية الفلسطينية أو الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وقال إن "المصلحة اليوم أن تقوم النقابات المهنية مجتمعة بتنظيم الفعاليات المختلفة المتعلقة بالقطاع الطبي أو القانوني أو الشعبي وما إلى ذلك".
وأكد أن هناك مسؤولية وطنية كبيرة ملقاة على عاتق النقابات، ومن الضرورة أن تقوم بدورها المأمول كما كان سابقا، خصوصا وأنها داعم رئيسي من دعامات العمل الوطني الأردني، وكانت قائدة له في مرحلة ما.
وشدد الفلاحات على أهمية "أن تنسجم النقابات المهنية مع مطالب الناس والقضية الفلسطينية والدور في حماية الوطن من التهديدات التي نسمع ونقرأ يوميا عنها من قبل الكيان المحتل".
إلى ذلك، قال نقيب أطباء السابق الدكتور علي العبوس: "كنا نعوّل على المؤسسات الوطنية المنتخبة سواء النقابات المهنية والعمالية ومجلس النواب ليس فقط في الأردن بل في الوطن العربي كاملا بأن يكون لها صوت على غرار ماكان يجري في الأحداث السابقة".
وأضاف العبوس: "قبل عشرات السنين كانت الحكومات تستجيب لرأي الشعب واستنكاره، وتعمل على تغيير مواقفها، لكن اليوم وبنظرة شاملة للوطن العربي، نجد أن هناك حالة صمت مريب".
وبالنسبة للنقابات المهنية، قال: "يؤلمني هذا السكوت وهذه الحملات التي تُنظّم على استحياء، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع".
واعتبر العبوس أن "الموقف العظيم الذي نراه في غزة يحتاج إلى موقف يسانده ويكون متناسقا مع عظمة هذا الحدث، فهو لا يقتصر على غزة وحدها ولا على فلسطين ولا على الدول المجاورة فقط التي وصلها التهديد بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
وأكد أن العدو لم يخجل من تهديد الدول على ألسنة وزرائه ومسؤوليه، لكنه في الحقيقة "يضمر النية السيئة للوطن العربي".
وقال العبوس إن الخطر الذي يحيط بالأردن ومصر هو خطر واضح، والإعلانات صارخة جدا ومفهومة، مشيرا إلى أن الحديث عن ما بعد غزة أصبح علنيا.
وأضاف في هذا الصدد: "الأجدر بنا أن نكون سندا قويا في رأينا العام، وأنا أعلم أن للحكومات حسابات معيّنة وتخشى على علاقاتها، إلا أن الأصل الاستناد إلى قوة الشعب الذي سيساعدها في اتخاذ رأي مثمر يتماثل مع هذا الحدث".
وشدد على أن "التشبيك" بين النقابات يعتمد على قوة الرأي العام، منوها بأنه لو كانت هناك نقابة واحدة لها رأي قوي كانت ستكون مؤثرة وتجعل النقابات الأخرى تسير في مسارها نفسه.
ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك من "يقرع الجرس"، والأصل أن تكون هناك مبادرة من إحدى النقابات لتلحق بها الأخريات.
وقال إن "العمل الجماعي المؤسسي يعدّ مؤثرا، وهذه فرصة لتحقيق مطالبنا التي كنا نطالب بها في اتفاقيات الغاز واتفاقيات وادي عربة وغيرها".

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