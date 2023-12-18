إصابة أفراد من الجيش خلال اشتباكات مسلحة على الحدود الشمالية

MENAFN - Alghad Newspaper) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي أنه تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الاثنين، اشتباكات مسلّحة ما بين قوات حرس الحدود الاردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الاردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية، إذ اسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والاسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.



وأكد المصدر أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما وقع عدد من الاصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.



وأوضح المصدر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.



وبين المصدر أن هذه الاشتباكات تأتي استمراراً لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام والتي أسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.



وشدد المصدر أن القوات المسلحة تتابع تحركات هذه المجموعات وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.