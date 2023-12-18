المحكمة الإدارية ترد طعن قبيلات وبرية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ردت المحكمة
الإدارية، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من عضوي مجلس نقابة الصحفيين السابقين،
عدنان برية وإبراهيم قبيلات، ضد قرار النقابة بشطبهما من سجلات الهيئة العامة.
وجاء قرار
المحكمة بعد أن وجدت أن قرار مجلس النقابة الذي صدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، جاء
وفق القانون.
يشار إلى أن
قرار المحكمة الإدارية قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وصادق مجلس
نقابة الصحفيين في تموز (يوليو) 2023، على قرار المجلس التأديبي الأول بشطب عضوية إبراهيم
قبيلات وعدنان برية من سجل الهيئة العامة؛ تطبيقا لأحكام القانون.
وجاء ذلك بعد أن
حوّل المجلس، قبيلات وبرية، للجنة السلوك النقابي للمجلس التأديبي لمخالفتهما
السلوك النقابي بتهجمهما على جلسة المجلس ومحاولة فضها بالقوة، إضافة إلى محاولة
الاعتداء على النقيب.
MENAFN18122023000072011014ID1107616020
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.