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المحكمة الإدارية ترد طعن قبيلات وبرية

12/18/2023 4:24:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ردت المحكمة الإدارية، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من عضوي مجلس نقابة الصحفيين السابقين، عدنان برية وإبراهيم قبيلات، ضد قرار النقابة بشطبهما من سجلات الهيئة العامة.

وجاء قرار المحكمة بعد أن وجدت أن قرار مجلس النقابة الذي صدر في شهر تموز (يوليو) الماضي، جاء وفق القانون.

يشار إلى أن قرار المحكمة الإدارية قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وصادق مجلس نقابة الصحفيين في تموز (يوليو) 2023، على قرار المجلس التأديبي الأول بشطب عضوية إبراهيم قبيلات وعدنان برية من سجل الهيئة العامة؛ تطبيقا لأحكام القانون.

وجاء ذلك بعد أن حوّل المجلس، قبيلات وبرية، للجنة السلوك النقابي للمجلس التأديبي لمخالفتهما السلوك النقابي بتهجمهما على جلسة المجلس ومحاولة فضها بالقوة، إضافة إلى محاولة الاعتداء على النقيب.

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