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الشواربة: على المجتمع الدولي تقديم الدعم للاجئين والمجتمعات المضيفة

12/18/2023 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم،حيث يشكل اللاجئون أكثر من ثلث عدد سكان المملكة.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال جلسات المنتدى العالمي للاجئين أن المدن في طليعة مواجهة أثر الهجرة و بناء مجتمعات شاملة وآمنة ومستدامة، لذلك ساهمت عمان في مناقشات الميثاق العالمي للهجرة، و منتدى استعراض الهجرة الدولي ، وغيرها من الاجتماعات التابعة للأمم المتحدة المعنية بالهجرة. ففي عام 2018 ، صادقنا على إعلان رؤساء بلديات مراكش ، والتزمنا بالنهوض بمبادئ وأهداف الميثاق العالمي للهجرة.

واشار ان عمان تضع خطط التغير المناخي والهجرة والتنمية في محور اهتمامها مما انعكس على الخطة الاستراتيجية لأمانة عمان الكبرى للاعوام 2022-2026 التي ترتكز على جودة الحياة لساكنيها بما يتوائم مع الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة وتوافقها مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد على ماورد في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 باطلاق المبادرة الأردنية والتي ربط جلالته بين ثنائية اللجوء والتغيرات المناخية، وضرورة مساعدة الدول المستضيفة للاجئين. واكد على ضرورة انتهاج أسلوب جديد مبني على التنمية لتوفير الدعم الدولي في التصدي لتبعات أزمة اللجوء في خطابه في COP28 وفي خطابه الافتتاحي في المنتدى العالمي للاجئين، وان للشركاء الدوليين دورا حيويا في التعامل مع ذلك، مشيرا الى ان التمويل الدولي في انخفاض مضطرد، و لم نتلق هذا العام سوى حوالي 22 بالمئة من احتياجات خطة الاستجابة، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

واشار الشواربة الى أن عمان و من خلال الدعم الذي يقدمه صندوق المدن العالمية للمهاجرين واللاجئين التابع لمجلس رؤساء البلديات للهجرة MMC تقوم بتأهيل "حديقة وأكاديمية المناخ للأطفال في عمّان" التي تهدف إلى تعزيز وعي الأطفال حول قضايا المناخ وتعزيز التماسك الاجتماعي بين كافة فئات المجتمع، اضافة الى العديد من المشاريع بالتعاون مع الهيئات الدولية مثل مشروع قلب عمان، ومشروع تحسين الظروف المعيشية في الاحياء والرئات الحضرية بالإضافة للتعاون الأكاديمي مع الجامعة الهاشمية في دراسة بحثية إعادة تنظيم الاستجابات للنزوح طويل الأمد في المناطق الحضرية.

وقال ان عمان قامت بإدراج احتياجات اللاجئين ضمن خططها وبرامجها الاستراتيجية من خلال إطلاق استراتيجية منعة عمان في العام 2017، و بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية الUN-HABITAT و المساهمة بصياغة أول نظام للتخطيط الحضري في الاردن بالاضافة الى برنامج التخطيط الحضري والبنية التحتية في سياقات الهجرة UPIMC والممول من أمانة الدولة السويسرية.

وأثنى الشواربة على دور مجلس القيادة ورؤساء البلديات للهجرة في دعم رؤساء البلديات على المستوى الوطني والدولي، وأخذ قضية الهجرة بعين الاعتبار في التخطيط الحضري و خطط الاستجابة وتحسين البنى التحتية للمدن،ودعم إقامة الشراكات مع الجهات المحلية والوطنية والدولية. مشيرا الى أن المدن تحتاج إلى دعم أكثر من أي وقت مضى. واضاف ان أولويات خطة عمل المجلس للفترة 2024-2029 ستكون تعزيز قيادة المدينة، الاستثمار في البحث و الابتكار، توفير الدعم الفني اللازم للمدن، ومشاركة التجارب الناجحة من المدن الأخرى، بالاضافة لتوفير منصات للتواصل المستمر في المدن ذات التحديات المتشابهة.

ويشار الى أن المنتدى العالمي للاجئين هو اكبر تجمع دولي بشأن اللاجئين يعقد كل اربع سنوات، وتشترك في عقد منتدى عام 2023 ست دول هي كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن والنيجر وأوغندا، وتستضيفه حكومة سويسرا في جنيف بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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