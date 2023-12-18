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جيش الاحتلال يُقر بمقتل 4 ضباط وإصابة جندي جنوب غزة

12/18/2023 4:24:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بمقتل أربعة جنود إضافيين في المعركة البرية جنوب قطاع غزة.


وقال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند سُمح بالنشر، إن أربعة ضباط بالجيش الإسرائيلي قتلوا بعد إصابتهم بجروح خطيرة خلال معارك جنوب قطاع غزة، إضافة لإصابة جندي من لواء الكوماندوز، بجروح خطيرة.


وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ العملية البرية إلى 127، ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول إلى 458 قتيلا، وفق بيانات إسرائيلية.

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