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استشهاد أكثر من 100 شخص بقصف للاحتلال على جباليا

12/18/2023 4:24:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد أكثر من 100 شخص وجرح 20 بقصف إسرائيلي على جباليا شمالي القطاع، فيما لا يزال حوالي 100 شخص تحت الأنقاض.

ونقلت "وفا" عن مصادر بقطاع الصحة قولها إن أكثر من 100 مدني، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة، وأصيب 20 على الأقل.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس جنوب غزة، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي كثيف كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين.

كذلك هزت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

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