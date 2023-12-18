استشهاد أكثر من 100 شخص بقصف للاحتلال على جباليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المدير
العام لوزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، استشهاد أكثر من 100 شخص وجرح 20
بقصف إسرائيلي على جباليا شمالي القطاع، فيما لا يزال حوالي 100 شخص تحت الأنقاض.
ونقلت
"وفا" عن مصادر بقطاع الصحة قولها إن أكثر من 100 مدني، معظمهم من
النساء والأطفال، استشهدوا في قصف إسرائيلي على جباليا شمال غزة، وأصيب 20 على
الأقل.
كما شنت
الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشمالية لمدينة خان يونس
جنوب غزة، بينما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي كثيف كافة مناطق المدينة، ما أسفر عن استشهاد
وإصابة عشرات المدنيين.
كذلك هزت
انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقطاع غزة.
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