مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يصوت مجلس الأمن في وقت متأخر من اليوم الأثنين على مشروع قرار، قدمته الإمارات بخصوص الوضع في غزة.
ويجتمع المجلس الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك، تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه قضية فلسطين".
ويطالب مشروع القرار الجديد "بوقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية" في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع بشكل أكبر وأسرع.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار الأسبوع الماضي، طالب بوقف الحرب على غزة لأسباب إنسانية.- (بترا)
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