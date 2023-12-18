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اختتام فعاليات المؤتمر الدوليّ الرابع تعليم اللغات الأجنبيّة والدراسات اللسانية في جامعة مرمرة

12/18/2023 4:24:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اختتمت يوم أمس فعاليات المؤتمر الدوليّ الرابع "تعليم اللغات الأجنبيّة والدراسات اللسانية" في جامعة مرمرة، والذي جاء بتنظيم مشترك بين جامعة مرمرة وجامعة بارتن من تركيا، وجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 01 من الجزائر، والمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وبلدية أوسكودار في إسطنبول، ودار صون شاغ الدوليّة للنشر والتوزيع في إسطنبول.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ المشارك الدكتور محمود قدوم إلى أنّ المؤتمر اِسْتَقْطَبَ نُخْبَةً مِنْ العُلَمَاءِ، والمفكّرينَ، والخُبَراءِ، والبَاحِثِينَ مِنْ مُخْتَلفِ الدُّوَلِ العربيّةِ والإسلاميّةِ والأوروبية، بلغ عددهم 140 مشاركا ومشاركة من 28 دولة.

وأضاف رئيس قسم اللغة العربية والترجمة في جامعة بارتن الدكتور قدوم أن انعقاد المؤتمر جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، ومعرض إسطنبول للكتاب العربي، وعقّب "تم ترتيب جلسات المؤتمر (20 جلسة) وفق نظام المحاضرات المدمج الذي جمع بين التحاضر الوجاهي والإلكتروني عبر منصات زووم عَنْ بُعْد".

كما أثنى الدكتور قدوم في كلمته الترحيبية على جهود اللجان؛ التَّحْضِيرِيَّةِ، والتنظيميَّةِ، وَالعِلْمِيَّةِ، والإعلاميَّةِ، عَلَى جُهودِهُم المُتَوَاصِلَةِ، وَحِرْصِهِمْ عَلَى إنْجَاحِ المؤتمر وفَعَالِيَّاتِه. كما شكر الباحثين والمشاركين على الأوراق العلمية الرصينة التي قدّموها في فعاليات المؤتمر.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الأستاذ الدكتور خليل إبراهيم قشتار إلى أهميّة اللغة العربيّة، وأهميّة الاعتناء بالاستراتيجيّات الحديثة، والوسائل الرقمية في تعليم اللغات وتعلّمها.

ولفت رئيس قسم اللغة العربية والبلاغة في جامعة مرمرة الأستاذ الدكتور قشتار إلى ضرورة استثمار ما توفره تقنية الذكاء الاصطناعي من إسهامات في العمليّة التعليميّة.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان جربوعة منسقة المؤتمر من جامعة منتوري قسنطينة 01 الجزائر: إنَّ أهمية موضوع المؤتمر تنبثق من معالجته علاقة تعليم اللغات باللسانيات حيث قالت إن هذه الأخيرة أضحت وسيلة معرفية ومنهجية ضرورية لتحديد المجال الإجرائي للعملية التعليمية وذلك بتوضيح الغايات والاهداف البيداغوجية من جهة وتذليل الصعوبات التي تعيق العملية التعلمية من جهة أخرى.

واختتمت أعمال اليوم الأول بأمسية شعرية للشاعر الفذ الأستاذ أنس الدغيم، وتوزيع الدروع وشهادات المشاركة.

أما اليوم الثاني من أعمال المؤتمر فخصص للجولات السياحيّة لأهمّ المعالم في مدينة إسطنبول، إضافة إلى زيارة معرض إسطنبول الدولي للكتاب.

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