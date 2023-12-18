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هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاحاً في غزة

12/18/2023 4:24:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت منظمة ((هيومن رايتس ووتش))، اليوم الاثنين، أن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين سلاحاً في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ذلك ورفع حصارها على غزة.
وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن الجيش الإسرائيلي يتعمّد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، ويُعرقل المساعدات الإنسانية لغزة.
وقال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين بالمنظمة: ((لأكثر من شهرين، تَحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حثّ عليها مسؤولون إسرائيليون كبار أو أيّدوها، وتعكس نية تجويع المدنيين أسلوباً من أساليب الحرب. على زعماء العالم رفع أصواتهم ضد جريمة الحرب البغيضة هذه، ذات الآثار المدمرة على سكان غزة))، وفق ما أفادت ((وكالة أنباء العالم العربي)).
وطالبت ((هيومن رايتس ووتش)) الحكومة الإسرائيلية بالالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ورفع حصارها عن قطاع غزة، وإعادة إمدادات المياه والكهرباء، والسماح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمسّ الحاجة إليها، إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم.
ويعيش في غزة 2.3 مليون شخص، معظمهم نزحوا من منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي. وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 50 ألف فلسطيني أُصيبوا، خلال العملية الإسرائيلية، في حين قُتل 19 ألفاً.
ومثّل نقص الغذاء مشكلة، طيلة الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين من حرب إسرائيل على قطاع غزة، لكنه تفاقم منذ انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعاً في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بسبب تراجع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل من مصر، وعرقلة القتال العنيف توزيعها، بما في ذلك في جنوب غزة.
وتقول وكالات إغاثية إن أعمال العنف تعوق توزيع المساعدات. وكتبت جولييت توما، مديرة الاتصالات في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين ((أونروا))، على ((إكس))، أمس الأحد: ((لا يمكنك تسليم مساعدات تحت سماء تعجُّ بالضربات الجوية)). وتقول الوكالة إن الحشود الجائعة توقف أيضاً الشاحنات عند معبر رفح مع مصر، وتأخذ المساعدات عنوة. وأخذ رجال صناديق من إحدى الشاحنات التي تخلصت من معظم حمولتها مع انطلاقها، وفق ما أفادت وكالة ((رويترز)) للأنباء.
ووصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الظروف المعيشية في القطاع الذي يتعرض للقصف، بأنها ((مُروِّعة)).
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، إن رفح، الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، هي المنطقة الوحيدة في القطاع الفلسطيني بأكمله التي تلقّت مساعدات محدودة، خلال الأيام الأربعة الماضية. لكن لم يتوفر الطعام الكافي للجميع بعد.-(وكالات)

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