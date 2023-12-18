الصفدي: نقف خلف قواتنا المسلحة ولتضرب عصابات التهريب بيد من حديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس
النواب أحمد الصفدي إن قوات حرس الحدود في جيشنا العربي الباسل تخوض أروع صور
البطولة والفداء، في الدفاع عن أمن واستقرار الوطن على واجهتنا الشمالية، فمنذ
ساعات فجر اليوم وهي في اشتباكات ضد مجموعات مسلحة، ما أسفر عن احباط تهريب كميات
كبيرة من المخدرات والاسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.
وأضاف الصفدي في
مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين: إننا وإذ نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك
المفدى وجيشنا وأجهزتنا الأمنية، لنؤكد وقوفنا أيضاً مع كل الإجراءات التي تتخذها
قواتنا المسلحة في سبيل حماية هذا الحمى الذي سيبقى حصناً منيعاً في وجه الطامعين من
عصابات التهريب المسلحة المنظمة.
وختم الصفدي
بالقول: ليضرب جيشنا الباسل بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن،
وليحمي المولى زنود الحق الذين ما زالوا يقدمون الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن
تراب المملكة.
من جهة أخرى، قال
الصفدي في مستهل جلسة النواب اليوم الاثنين إننا فقدنا قبل يومين زعيماً عربياً
حكيماً، حيث رحل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والذي نذر حياته
لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا
العادلة.
وأضاف الصفدي:
باسمكم جميعاً نتقدم بالتعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي ولأسرة
الراحل الكبير الكريمة وشعب وحكومة الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد
الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وادعوكم لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.
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