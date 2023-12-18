مراسلون حربيون بـإسرائيل: إسقاط حكم حماس وهم ونهاية الحرب بعيدة

MENAFN - Alghad Newspaper) "ما زال الطريق طويلا للحسم، حيث تبين أن حركة حماس هي جيش إرهاب لا ينتهي.. مشاهد من مدينة خان يونس"، بهذه الكلمات عنون المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوآف زيتون، تقريره الذي سجل من خلاله انطباعاته عن المعارك البرية في الشجاعية وجباليا وخان يونس.وتنسجم هذه الانطباعات التي وثقها المراسل العسكري خلال مرافقته لقوات الاحتلال، مع الاعتقاد السائد لدى الجيش الإسرائيلي أن الحرب على غزة سوف تستمر لعدة أشهر مقبلة، وأي إعلان عن تدمير قوة حماس العسكري وإسقاط حكمها بالقطاع قريبا يعتبر منفصلا عن الواقع.في خان يونس، يصف زيتون المعارك البرية والاشتباكات، بالقول "أصبح القتال إلى جانب وجود السكان المدنيين الذين لم يتم إجلاؤهم بطيئا وخطيرا، فالجنود يتحضرون لشن هجمات خاصة على أهداف محددة، فجأة يطلق المسلحون قنابل يدوية حتى من المدن والمناطق التي نزح سكانها".ولفت المراسل العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعين بعناصر وحدة "الكوماندوز" لتنفيذ عمليات وإجراءات خاصة التي من شأنها أن تهز قفص -بالإشارة إلى شبكة الأنفاق- الذي يختبئ به كبار مسؤولي حماس، لكن دون جدوى فعلى النقيض من شمال قطاع غزة، فإن الوضع في خان يونس مختلف وأكثر تعقيدا.يتحرك الجنود من فرق الكتائب القتالية بالدبابات والجرافات الهندسية والمشاة لمهاجمة الأهداف المحددة، لكن يقول المراسل العسكري "يواصل سكان غزة في بعض الحالات روتينهم وحياتهم العادية بجوار القوات الإسرائيلية، يتنقلون في المتاجر والمدارس والمؤسسات العامة المدنية التابعة لحماس والمراكز التجارية".وفي ظل هذا الواقع، سيتعين على قوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس أيضا، يقول المراسل العسكري "التعامل مع آلاف آخرين من مقاتلي حماس الذين تمكنوا من الفرار من شمال قطاع غزة في بداية المناورة البرية، وعززوا الكتائب المحلية في المدينة".ويضيف زيتون تنقسم مهمة الجيش الإسرائيلي في خان يونس "إلى بعدين، المدينة العلوية المرئية للعين، والبعد السفلي، الذي تم تصميمه كعالم منفصل تحت الأرض ضمن شبكة الأنفاق، حيث، وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، يوجد هناك كبار قادة حماس".ويقدم المراسل الحربي ذاته ما يعتبره "دلائل مهمة على سيطرة حماس على كتائب خان يونس"، ليستنتج أن العملية العسكرية بالمدينة يجب أن تستمر لعدة أسابيع أخرى، ربما مع أولوية تعميق التوغل، لكن دون المزيد من القتال في الأحياء المكتظة، أو في المباني الشاهقة، وتركيز القتال بالمناطق الريفية المفتوحة.ويؤكد المراسل أن جيوب مقاومة أخرى، حسب تعبيره، لا تزال حتى في شمال قطاع غزة، ويقول المراسل العسكري "قوات الجيش التي وصلت وسيطرت على المنطقة في بداية المناورة البرية ما زالت تواجه مقاومة، وتخوض اشتباكات مسلحة مع مقاتلي حماس، وهذا هو الواقع في جباليا والشجاعية".مع ترسانة حماس والعتاد والوسائل العسكرية التي لا تنتهي، خلص المراسل العسكري إلى القول إن "الجيش الإسرائيلي وصل إلى قناعة أن نهاية الحرب لا تزال على بعد أشهر عديدة، وكل إعلان وشيك عن هزيمة حماس وتدميرها بالتأكيد منفصل عن الواقع وبمثابة وهم وسراب".وفي السياق ذاته، استعرض المحلل العسكري لدى صحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هرئيل، الأهداف الإسرائيلية المعلنة من وراء الحرب والعلمية العسكرية البرية في القطاع، والملخصة بإسقاط حكم حماس وتدمير قوتها العسكرية، وتحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين، قائلا إن "هدفي العملية البرية يتصادمان من جديد، وكل يوم إضافي يشكل خطرا مميتا على المختطفين".وبعد شهر ونصف من التوغل البري في القطاع، يقول المحلل العسكري "من الصعب أن نرى كيف يمكن للجيش تفكيك حكم حماس وتحرير المحتجزين، فعلى رغم مطالب أهالي المخطوفين فإن الحكومة الإسرائيلية تماطل في استئناف المفاوضات بسبب تخوفات الجيش من المساس باستمرار القتال، وكذلك لاعتبارات نتنياهو السياسية".وأوضح المتحدث ذاته أن حادثة حي الشجاعية ومقتل 3 مختطفين بنيران الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، تظهر أن التوغل البري واشتداد العلميات العسكرية لم تحرر أي رهينة، ولو واحدة على قيد الحياة، بل ثبت أنها تشكل تهديدا مميتا على حياة المحتجزين، كما أنها كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة بالقوات من الضباط والجنود.ويعتقد المحلل العسكري لو أن الحادث في حي الشجاعية انتهى "بالإنقاذ البطولي للمختطفين، فلا شك أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان سيخاطب الجمهور الإسرائيلي، ويتباهى بأن سياسته الحازمة ضد الإرهاب هي وحدها التي أدت إلى تحقيق إنجاز".ولكن على أرض الواقع، يقول المحلل العسكري "حدث العكس، اختفى نتنياهو بكل بساطة وكأنه ليس زعيما، فهو يخشى تفكك حكومته إذا خضع لصفقة شاملة التي من شأنها إفراغ السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، في حين لا يرغب الجيش في وقف القتال من أجل صفقة صغيرة، خوفا من فقدان زخم الهجوم في شمال قطاع غزة وجنوبه".وفي مؤشر لعدم مساهمة التوغل البري من تحرير أي من المحتجزين، ووقائع الاشتباكات والمعارك في شمال القطاع، وفي المناطق التي أعلن الجيش أنها تحت سيطرته العسكرية، يرى المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، ليف رام، أنه "لم يكن هناك مجال للتصريحات وكأن النصر قريب".من وجهة نظر المحلل العسكري، فإن الحرب في غزة ليست حربا استعراضية، قائلا إن "هذه حرب صعبة تتطلب وقتا وإدراكا أنه إلى جانب الإنجازات العملياتية، ستكون هناك أيضا أحداث صعبة للجيش، ونجاحات تكتيكية لحماس التي هي أبعد ما تكون عن رفع الراية البيضاء".وانطلاقا من افتراض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يقول رام إنه "حتى يتم تفكيك القدرات العسكرية لحماس، فإن الأمر يتطلب أشهرا عديدة من القتال، إذ إن الهدف الأكثر إلحاحا هو مهمة إعادة المختطفين إلى البلاد".



المناورة لم تحرر المحتجزين

وأوضح المحلل العسكري أن حادثة الشجاعية تظهر بشكل جيد مدى الحاجة إلى تحرير المختطفين، لافتا إلى أنه كان من الممكن الاستجابة لمطلب وقف القتال من أجل إطلاق سراح مجموعة أخرى من المختطفين ضمن صفقة تبادل، لكن يقول "لم يكن هناك بالفعل مخطط تفصيلي على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية التي تمسكت بالخيار العسكري".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن المؤسسة الإسرائيلية ما زالت تتمسك بالموقف الذي يدعي أن الضغط العسكري المستمر على حماس هو وحده الذي سيؤدي إلى تقدم في قضية المختطفين، ويستدرك، في السياق ذاته، "الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته المكثفة بالقطاع وضغوطات عسكرية على قادة حماس، لكن دون أي تقدم في قضية المختطفين حتى هذه المرحلة".

ويعتقد رام أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أيقنت مدى أهمية الاحتجاجات والضغوطات التي تمارسها عائلات المختطفين على الحكومة، وعلى الرأي العام الإسرائيلي، إذ باتت تطالب كشرط مسبق لإجراء مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بوقف الجيش الإسرائيلي لإطلاق النار فورا.-(وكالات)