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نقابة الصحفيين تلغي الحفل السنوي لتكريم الناجحين في التوجيهي تضامنا مع غزة

12/18/2023 4:24:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر مجلس نقابة الصحفيين إلغاء الحفل السنوي لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء الناجحين في الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أنواع الإجرام وحرب الإبادة على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وثمن مجلس النقابة عاليا الرعاية التي قدمها بنك الاسكان للتجارة والتمويل وشركة أمنية للهواتف المتنقلة، لتكريم أبناء وبنات الزميلات والزملاء، وهي رعاية دائمة ومستمرة وتعبر عن قيم الشركتين الوطنيتين وحرصهما على مواصلة الدور الإيجابي في باب المسؤولية الاجتماعية.
وأكد المجلس أنه سيتم التواصل والتنسيق مع الزميلات والزملاء لتسليمهم الجوائز التكريمية لأبنائهم، كما سيتم التنسيق مع بنك الإسكان وشركة أمنية لشكرهما وتكريمهما بدروع النقابة تقديرا منها لتعاونهما الدائم وشراكتهما المستمرة مع النقابة مقدرين سلفا تفهم الجميع وتقديرهم للظروف التي حالت دون إجراء الاحتفال هذا العام.

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