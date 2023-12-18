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بيان لمؤسسات مجتمع مدني في الفحيص حول لافارج

12/18/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدرت مؤسسات مجتمع مدني تطوعية بيانا حول توجّه شركة لافارج تمليك جزء من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأَسمنت للدائنين.

وتاليا نص البيان:
نشرت شركة لافارج مؤخراً ((إفصاحاً)) على موقع هيئة الأوراق المالية مفادُه أن مجلس إدارتها سوف يطرح على الاجتماع المقبل للهيئة العامة للمساهمين في الشركة (٢٠٢٣/١٢/١٨) مشروع قرار يقضي ڊ((تمليك أراضي الشركة في منطقة الفحيص لكبار الدائنين.. وتفويض مجلس إدارة الشركة ببيع جزء من موجوداتها.

ومن خلال إعلانها لهذا التوجّه، تثبت شركة لافارج من جديد بأنها تدير الظهر لحقوق ومصالح الفحيص وأهلها، وتؤكد عدائها الشديد الذي أظهرته تجاه الفحيص مرات عديدة خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يستدعي منا أهالي الفحيص ومؤسساتها، وفي المقدمة بلدية الفحيص، الوقوف ضد هذا التوجه الذي سيلحق أفدح الأضرار بمستقبل الفحيص وتطورها خلال العقود المقبلة.

وبداية تود مؤسسات المجتمع المدني التطوعية في الفحيص أن تلفت انتباه البنوك الدائنة لشركة لافارج بأن تمليكها لجزء من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت سوف يضاعف من خسائرها كونها ستكون الوريث لجميع الإلتزامات والقضايا والقرارت المتعلقة بهذه الأراضي التي كانت مطلوبة من شركة لافارج، مما سيوقع البنوك الدائنة في مشكلات معقدة هي في غنى عنها، وتجعلها تندم على اللهث وراء مخططات لافارج.

من المعروف جيداً بأن معظم قطع الاراضي تم تعدينها وتجريفها جزئيا او كليا على مدى سبعين سنة من قبل شركة لافارج بحيث أصبحت لا تصلح لأي استعمال مهما كان نوعه، وحيث أن الشركة ملزمة قانونيا بإعادة تأهيل هذه الأراضي لتصبح قابله للإستعمال، وهذا ينطبق على وريث الشركة في ملكية الأراضي في جميع الأحوال.

مع العلم بانه وفقا لنظام تنظيم استعمال الاراضي وتعديلاته رقم ٦ لسنة ٢٠٠٧ ، لا يمكن البناء عليها إلا بعد انقضاء ٧٥ سنة من إنتهاء عمليات التعدين.

ومرة أخرى ننبّه المعنيين بالأمر بأن هذه الأراضي استملكت للمنفعة العامة لأغراض التعدين مع التذكير بالمادة ٨ من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم ٦١ لسنة ١٩٥٣ الذي يحظر على الشركات الإتجار بالأراضي أو استعمالها لوجهة غير تلك المحددة لها.

مع العلم ان هناك قرارا لمحكمة بداية السلط (أيلول ٢٠٢٢) فرض على شركة لافارج ان تقوم بتنظيم الاراضي قبل تمليكها للدائنين، ويقود ذلك إلى التذكير ثانية بأن بلدية الفحيص طلبت من الشركة لتتمكن من تنظيم تلك الأراضي تقديم الدراسات الجيولوجية والطوبوغرافية ودراسات الأثر البيئي المتعلقة بها بمشاركة المجتمع المحلي والتي تعتبر متطلب اساسي للتنظيم وكعادتها تهربت الشركة من تلبية هذه المطالبات الاساسية للتنظيم.

وأخيراً، فإن مؤسسات المجتمع المدني التطوعية في الفحيص تطالب بلديتها للمبادرة بوضع إشارة الحظر على الأراضي المعدّنة وإعلانها منطقة محظورة لاسباب تتعلق بالسلامة العامة، وهو أمر طالما طالبت ونشطاء العمل البيئي في الفحيص وخارجها لتفادي كوارث مستقبلية لا قدر الله.

هذا وتعلن مؤسسات المجتمع المدني التطوعية في مدينة الفحيص، الموقّعة على هذا البيان، رفضها المطلق لتوجه شركة لافارج بيع/تمليك جزء من أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت، مستندة في ذلك لكل ما ورد شرحه أعلاه.

الفحيص في ٢٠٢٣/١٢/١٧

المؤسسات الموقعة :
١-جمعية الحماية من التلوث البيئي في للفحيص
٢-جمعية قرية الاردنيات
٣- جمعية الفحيص لحفظ التراث
٤- منتدى الفحيص الثقافي
٥- نقابة المهندسين /الفحيص
٦- نادي الفحيص الارثوذكسي
٧-جمعية هوا الفحيص
٨- اتحاد المرأة الاردنية/الفحيص
٩- جمعية سيدات الفحيص العاملات
١٠-جمعية الشابات المسيحية الخيرية في الفحيص
١١-جمعية نماء لرعاية الأطفال

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