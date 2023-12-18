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بلدية غرب إربد تستحدث 5 وحدات إدارية جديدة

12/18/2023 4:22:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي والنائب خالد الشلول، وأعضاء المجلس البلدي وموظفو البلدية، إفتتح رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة 5 وحدات إدارية جديدة.
ويأتي استحداث الوحدات والأقسام الإدارية في البلدية كخطوة تطويرية للنهوض والإرتقاء بالعمل البلدي على كافة الصُعد، بما يسهم في تطوير العملية الإدارية والإرتقاء بمستوى الأداء ولتحقيق رؤية ورسالة وبرامج البلدية النهضوية الإصلاحية التي تنتهجها رئاسة البلدية وفق خططها الاستراتيجية التي تم إعدادها مسبقاً لتنظيم وتطوير ومأسسة العمل البلدي.

وأكد الدكتور أبو عرابي خلال كلمته على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والإلتفاف حول القائد والوقوف خلف قراراته التي تكون في الأساس نابعة من حرصه على مصلحة وطنه وأبنائه بكافة القرارات التي يتخذها.
وثمن أبوعرابي النهضة والتطور التي تشهدها بلدية غرب إربد على كافة الصُعد الإدارية والاستثمارية، معتبراً القرارات في إستحداث الوحدات الإدارية إنجازاً حقيقي يسجل للمجلس البلدي وإثراء للعملية الإدارية والتي ستحقق غايتها لتعود بالفائدة والنفع على إيرادات البلدية وتطور كادرها الوظيفي.

وعلى هامش الافتتاح كرم أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي ورئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة والنائب خالد الشلول عدد من موظفي قسم البيئة والصحة والسلامة العامة الذين قدموا جهوداً استثنائية في مهامهم الوظيفية في كافة مواقعهم.
وأكد رئيس بلدية غرب إربد الشيخ جمال البطاينة على وقوف كافة أبناء منطقة غرب إربد خلف القيادة الهاشمية ممثلة بمواقفها الثابتة والداعمة دوماً في التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كافٍ ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع.
وتعقيباً على إستحداث الوحدات والأقسام الإدارية، قال البطاينة إن إستحداث الوحدات الجديدة في البلدية جاء ليؤسس العملية الإدارية بشكلٍ مؤسسي على أساس العلم والمعرفة والخبرة والكفاءة لإنجاز مشروع البلدية النهضوي الإصلاحي

وأشار البطاينة إلى أن هذه التشكيلات تضم قسم البيئة والذي حمل على عاتقه مسؤولية البيئة والنظافة بمعناها الشمولي و قسم العلاقات العامة الذي نتطلع للقيام بدوره التوعوي الريادي لنشر رؤية ورسالة البلدية، ووحدة التنمية والإستثمار والتي تعتبر بمثابة رافعة جالبة للإستثمار وقادرة على إنجاز مشروعها، و قسم الأسواق والذي يُعنى بضبط حالات التراجع والإعتداء على الطرق العامة، و قسم الصحة والسلامة العامة والذي يعنى في الحفاظ على صحة وسلامة الانسان والذي هو غاية هذا الوجود.
وفي نهاية الحفل قدم الرئيس البطاينة درعاً تذكارياً للأمين العام أبو عرابي تقديراً لعطائه المتميز ولجهوده المخلصة التي يبذلها من أجل رفعة بلديات المملكة والارتقاء بإدائها، وتقديمه الدعم المتواصل والمستمر لبلدية غرب إربد.

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