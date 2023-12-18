هبوط الأسهم اليابانية مع ترقب بيان السياسة النقدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مع تجنب المستثمرين عمليات الشراء في ظل ترقب نتائج اجتماع المصرف المركزي الذي بدأ اليوم وينتهي غداً الثلاثاء، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بشأن إنهاء بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير.
وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.64% إلى 32758 نقطة، وانخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.66% إلى 2316 نقطة.
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وحقق سهم“طوكيو إلكتريك باور” القابضة الأداء الأسوأ ضمن مؤشر“نيكي” خلال جلسة اليوم، بانخفاض بلغ 4.35%، بينما تراجع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بنسبة 2.19%، في حين قفزت أسهم قطاع النقل البحري 5.47%، ليرتفع وحيداً خلال تعاملات بورصة طوكيو.
وأوضح“شويتشي أريساوا” مدير عام قسم البحوث لدى“آيواي كوزمو” للأوراق المالية في تعقيب لوكالة“رويترز”، أن تعاملات المستثمرين اليوم غلب عليها الحذر إزاء ردة فعل السوق في حالة إدلاء محافظ بنك اليابان“كازو أويدا” بتصريحات ذات طابع حساس.
واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 142.20 ين.
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