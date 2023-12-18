هبوط الأسهم اليابانية مع ترقب بيان السياسة النقدية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مع تجنب المستثمرين عمليات الشراء في ظل ترقب نتائج اجتماع المصرف المركزي الذي بدأ اليوم وينتهي غداً الثلاثاء، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بشأن إنهاء بنك اليابان سياسته النقدية شديدة التيسير.

وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 0.64% إلى 32758 نقطة، وانخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.66% إلى 2316 نقطة.

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وحقق سهم“طوكيو إلكتريك باور” القابضة الأداء الأسوأ ضمن مؤشر“نيكي” خلال جلسة اليوم، بانخفاض بلغ 4.35%، بينما تراجع سهم صانعة معدات اختبار الرقائق“أدفانتست” بنسبة 2.19%، في حين قفزت أسهم قطاع النقل البحري 5.47%، ليرتفع وحيداً خلال تعاملات بورصة طوكيو.

وأوضح“شويتشي أريساوا” مدير عام قسم البحوث لدى“آيواي كوزمو” للأوراق المالية في تعقيب لوكالة“رويترز”، أن تعاملات المستثمرين اليوم غلب عليها الحذر إزاء ردة فعل السوق في حالة إدلاء محافظ بنك اليابان“كازو أويدا” بتصريحات ذات طابع حساس.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 142.20 ين.



