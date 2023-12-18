الهند تعتزم إنشاء سوق تجاري على غرار سوق التنين الصيني في دبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال مسؤولون أنه من المقرر أن يتم بناء سوق تجاري يسمح للمصدرين الهنود بعرض منتجاتهم تحت سقف واحد على غرار سوق التنين الصيني في دبي.
وأشار المسؤولون وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز إلى أن الفكرة لا تزال في مراحل التطوير، مبينين أنه من المتوقع أن يُقام السوق على مساحة 100 ألف متر مربع، في المنطقة الحرة بجبل علي ليكون بمثابة منشأة متعددة الأغراض.
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وذكروا من المقرر أن يضم بهارات مارت صالات عرض للبيع بالتجزئة، ومستودعات، ومكاتب ومرافق إضافية، وسيتم تصميمه لاستيعاب مجموعة متنوعة من السلع، بدءاً من المواد القابلة للتلف إلى الآلات الثقيلة، كما سيتم إنشاء منصة رقمية لبيع المنتجات.
وتوقع عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات المجمعات والمناطق الحرة في دي دبي ورلد ـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية – بحسب الصحيفة أن يصبح بهارات مارت مركز توزيع ضخم لدعم صادرات المنتجات المصنوعة في الهند للعالم، مبيناً أن هذه الخطوة ستستفيد منها الشركات الهندية الهادفة لتوسيع عملياتها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.
يشار إلى أن دولة الإمارات وقعت يوم 18 فبراير 2022 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، حيث أتاحت الاتفاقية إلغاء وتخفيض 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين.
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