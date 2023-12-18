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الهند تعتزم إنشاء سوق تجاري على غرار سوق التنين الصيني في دبي

12/18/2023 4:21:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مسؤولون أنه من المقرر أن يتم بناء سوق تجاري يسمح للمصدرين الهنود بعرض منتجاتهم تحت سقف واحد على غرار سوق التنين الصيني في دبي.

وأشار المسؤولون وفقاً لصحيفة إيكونوميك تايمز إلى أن الفكرة لا تزال في مراحل التطوير، مبينين أنه من المتوقع أن يُقام السوق على مساحة 100 ألف متر مربع، في المنطقة الحرة بجبل علي ليكون بمثابة منشأة متعددة الأغراض.

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وذكروا من المقرر أن يضم بهارات مارت صالات عرض للبيع بالتجزئة، ومستودعات، ومكاتب ومرافق إضافية، وسيتم تصميمه لاستيعاب مجموعة متنوعة من السلع، بدءاً من المواد القابلة للتلف إلى الآلات الثقيلة، كما سيتم إنشاء منصة رقمية لبيع المنتجات.

وتوقع عبدالله الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات المجمعات والمناطق الحرة في دي دبي ورلد ـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية – بحسب الصحيفة أن يصبح بهارات مارت مركز توزيع ضخم لدعم صادرات المنتجات المصنوعة في الهند للعالم، مبيناً أن هذه الخطوة ستستفيد منها الشركات الهندية الهادفة لتوسيع عملياتها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا.

يشار إلى أن دولة الإمارات وقعت يوم 18 فبراير 2022 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند، حيث أتاحت الاتفاقية إلغاء وتخفيض 90% من الرسوم الجمركية على السلع والبضائع المستوردة بين كلا البلدين.


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