كيف تستعد الشركات الناشئة لعام 2024؟

أربك الدولار شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة على مدى 2023، ما دفعها للتنويع فى منتجاتها لزيادة إيراداتها المحلية وتصدير خدماتها والتوسع فى أسواق متنوعة لجلب إيرادات دولارية تساعدها على النمو والاستمرارية.

وتسبب نقص العملة الأجنبية فى زيادة الفجوة السعرية بين السوق الرسمى والسوق الموازى، ووصل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه الوقت الحالى لمستوى 50 جنيهًا، بينما يبلغ سعره رسميًا نحو 30.89 جنيه.

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وتخطى معدل التضخم العام السنوى مستوى الـ 30% منذ فبراير الماضى، وارتفع لذروته خلال أغسطس إلى 39.7%.

وتسعى 3 شركات للحصول على تمويلات خارجية من خلال جولات، وسط آمال أن تساعدها توقعات الفيدرالى بخفض الفائدة 75 نقطة أساس خلال 2024، بجانب التوسع فى الأسواق الخارجية للتحوط ضد مخاطر نقص العملة.

قال أحمد وادى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مانى فيللوز الناشئة لخدمات التكنولوجيا المالية، إنه يستهدف خوض جولة تمويلية لتنفيذ خطته التوسعية محليًا وإقليميًا، لتعزيز وتنويع إيرادات الشركة وزيادة عدد العملاء.

وأضاف أن الشركة تستهدف إطلاق كارت مدفوعات خاص بها بالتعاون مع بنك مصر خلال العام المقبل، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة تتيح آلية استثمار أموال العملاء مثل إتاحة الاستثمار فى أذون الخزانة أو أسهم الشركات وذلك بالتعاون مع أحد الصناديق الاستثمارية.

وبالنسبة للتوسعات الخارجية للشركة، تستهدف مانى فيللوز دخول السوق السعودى والتركى والباكستانى من خلال طرح الخدمة الأساسية للشركة وهى الادخار بنظام الجمعيات أو الدوريات، بما يتناسب مع ثقافة كل شعب وكذلك طبيعة القوانين فى كل بلد منها.

قال محمد جمال الرئيس التنفيذي لشركة نقابتي الناشئة للتكنولوجيا المالية العاملة في مجال رقمنة النقابات المهنية والهيئات في مصر والشرق الأوسط،إن أبرز التحديات التى واجهت الشركة خلال 2023 كان نقص العملة الأجنبية، والتى تحتاجها لدعم الـ“سوفت وير” وخدمات الاستضافة بالعملة الأجنبية، خاصة أن إيرادات الشركة أغلبها بالعملة المحلية.

وأضاف جمال، أن امتلاك الشركة لحصيلة دولارية فى محفظتها، خفف من وطأة أزمة العملة الأجنبية نسبيًا.

وأعلنت الشركة فى سبتمبر الماضى، إغلاق جولة استثمارية تأسيسية قيمتها 550 ألف دولار بقيادة شركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، ومشاركة مستثمرين ملائكيين، وستوظف التمويل لإجراء توسعات بالسوق المحلي والمنطقة.

وذكر أن الشركة اتجهت لضخ دماء جديدة من خلال شباب جُدد حديثى التخرج، وتدريبهم بما يتناسب مع طبيعة خدمات الشركة ومستهدفاتها.

ونوه أن منصة“نقابتى” على مدى 2023، اتجهت لإبرام العديد من الشراكات مع جهات عدة لتوسيع قاعدة الخدمات التى تُقدمها لأعضاء النقابات، أو المُشتركين من غير أعضاء النقابات، مثل شراكة مع شركة كوكنتكت المتخصصة فى التمويل الاستهلاكى، وشراكة مع منصة شفاء المتخصصة فى المجال الدوائي.

وأوضح أن التوسع فى تقديم الخدمات يُتيح تعظيم إيرادات الشركة، وهو ما يمتص الأثر السلبى لارتفاع الإنفاق على خدمات استضافة المنصة، وتنويع الخدمات التى تخدم الطلب على اختلاف أنواعه واحتياجات أعضاء المنصة.

وقال جمال فى تصريحات سابقة للبورصة، إن“نقابتى” تستهدف التواجد فى عدد الأسواق الخليجية والأفريقية، لتصدير خدماتها والتوسع إقليميًا.

قالت شروق علاء الدين، أحد مؤسسى شركة ومنصة“كارير 180” وهى شركة ناشئة متخصصة فى تكنولوجيا التعليم، إن الشركة توسعت داخل السوق الإماراتى والسعودى وتستعدف التوجه لبعض الأسواق المجاورة حتى تتمكن من توفير إيرادات دولارية، لتنويع مصادر دخل الشركة، لاستيعاب التحديات التى تواجهها إحدى أسواق الشركة.

وقالت إن أبرز التحديات التى واجهت الشركة خلال 2023، كان ضعف الطلب، إذ توجهت مصروفات الأفراد على اختلاف فئات لأساسيات المعيشة، واستبعدوا الإنفاق على التعليم وتطوير المهارات حتى فى الطبقات المجتمعية العليا.

وتوفر“كارير 180” باقات تعليمية للأفراد لتطوير أدائهم المهنى، بالإضافة إلى طرح فرص عمل سواء بداوم كامل أو بنظام العمل الحر، خاصة فى المجالات التى يعانى السوق من نُدرة فيها، وقدمت الشركة خدماتها لـ 200 ألف مُستخدم.

وأضافت علاء الدين، أن الشركة تعمل على توفير كوادر للمهن التى تعانى عجزًا فى سوق العمل وتبحث عن كوادر لا يؤهلها التعليم الجامعى.

وتطرقت إلى أن الشركة اتجهت للتعاون مع الشركات الكبرى التى تستهدف جزءا ضمن خطتها للمسؤولية المجتمعية، الإنفاق على التعليم وتطوير مهارات الأفراد فى سوق العمل، حتى تتمكن الشركة من توفير خدماتها لبعض الفئات غير القادرة أو بأسعار مناسبة.

قال محمد ربيع، المدير التنفيذى وأحد مؤسسى الشركة الناشئة PayMint المتخصصة فى خدمات المدفوعات، إن الشركة تستهدف التوسع فى السوق السعودى كبداية لخطة التوسع الخارجى وزيادة إيراداتها الدولارية.

وذكر أن السوق السعودى واعد فى مجال التكنولوجيا المالية خاصة فى ظل استعدادات المملكة لإكسبو 2030 واستضافة كأس العالم فى 2034.

أما عن التوسع فى خدماتها محليًا، تستهدف“باى مينت” إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقًا مطلع العام المقبل، وإصدار 3 ملايين بطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وحصلت الشركة على شهادة“PCI DSS”، الخاصة بسرية وحماية بيانات العملاء، التى تؤهلها لإصدار الكارت المدفوع مقدمًا.

وتقدم الشركة خدمات ميكنة المرتبات، والمدفوعات مع الموردين و تعاملات الشركة الخارجية، وكذلك ميكنة تعاملات العاملين بالنظام الحر أو العمالة المؤقتة.

وأضاف ربيع أن الشركة ركزت على الشركات مُقدمى خدمات الدفع الإلكترونى من خارج السوق المصرى، ولكنها تتعاون مع السوق المصرى، لتقديم خدمات الدفع لها وتسهيل تعاملاتها داخل السوق المحلى.

وذكر أن الشركة لجأت لتقليل نفقاتها وتوجيه الإنفاق للبنوك المُدرة للدخل أكثر من غيرها، خاصة أن الشركة تتحمل تكلفة تأمين الخدمات وأنظمة الأمن السيبرانى بالدولار.

قال محمود الصابونجى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ((بيووت boyot)) المتخصصة فى تكنولوجيا المدفوعات العقارية، إن التوسع خارج مصر خلال 2024 أحد مستهدفات الشركة، خاصة أن السوق السعودى يسعى لاستقطاب كل الكفاءات العاملة فى القطاع العقارى المصرى، وتقديم لهم كل التسهيلات اللازمة لهم سواء من ناحية التمويلات أو الإجراءات لأن هدفها الحصول على الخبرة المعرفية.

وتطرق إلى أن أن المملكة تجتذب حاليًا العنصر البشرى اللازم لتنفيذ طموحات النمو الاقتصادى.

وذكر أن تذبذب قيمة العملة المحلية فى سوق صرف العملات الموازية، أثر على اتخاذ القرار لدى الأفراد بشأن التصرف فى ممتلكاتهم العقارية سواء تأجيرها أو بيعها، ما انعكس سلبًا نشاط الشركة المتخصصة فى ميكنة التعامل بين المؤجر والمستأجر.

وأضاف الصابونجى، أن تآكل قيمة العملة المحلية، أثر سلبًا على استقرار العمالة لدى الشركات، إذ يسعون لفرص برواتب أعلى أو يبحثون عن فرص عمل بالعملات الأجنبية، وهو ما يُهدد استقرار الشركة ونشاطها ومستهدفاتها.

ونوه أن هناك حالة عامة من الإحباط لدى الموظفين، أثرت سلبًا على نشاطهم وإنتاجيتهم، أبرز مُسببتها مستويات التضخم المستمرة على مدى 2023، وهو ما دفع الشركة لتقديم أنشطة ترفيهية لموظفيها، لتخفيف وطأة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية عليهم، وكذلك لتعزيز شعورهم بالولاء تجاه الشركة.

واستطرد:“منذ بدأت الحرب على غزة فى أكتوبر الماضى ازدادت الحالة النفسية للموظفين سوءًا، وتعمق داخلهم إحساس عدم الرضا والإحباط والحزن.”

قالت نهال على، مؤسسة منصة FINCART المتخصصة فى توفير خدمات الشحن واللوجيستيات لمنصات التجارة الالكترونية، إن أبرز أهداف الشركة فى 2024 التوسع فى السوق الخليجى بدء من السعودية.

أضافت أنها تستهدف التعاون فى البداية مع 7 شركات شحن على الأقل وتنفيذ نحو 100 ألف طلبية خلال الربع الأول من العام المقبل، وستنطلق الشركة من الرياض إلى وجهات أخرى داخل أو الخارج المملكة.

أوضحت أن الجانب الإيجابى للأزمات التى تتعرض لها الشركات الناشئة المصرية، يجعلها أكثر قدرة على النمو والاستمرارية سواء فى مصر أو خارجها، لأنها تُثقل القائمين على الشركة بخبرات لا تتعرض لها الشركات الناشئة فى أسواق أخرى تُقدم كل التسهيلات والدعم للناشئين.

وأضافت أنها بدأت نشاطها داخل السوق المحلى فى مارس الماضى، وواجهت تحديات أبرزها التضخم وارتفاع أسعار الشحن، إلى جانب أزمة الأمن السيبرانى التى أحدثت دويًا خلال الفترة الأخيرة، ولكن سرعان ما يظهر الشق الإيجابى عندما تخلق هذه التحديات فُرصًا لآخرين لتوفير حلول سريعة، وظهرت شركات أمن سيبرانى محلية تطرح حلولًا لها، ما وفر منتجًا محليًا يسهل الحصول عليه بالعملة المحلية بدلًا من العملة الأجنبية.

وتعمل المنصة على ربط العميل بمختلف شركات الشحن المحلية ليختار الشركة الأنسب للوجهة المستهدفة، إلى جانب تقديم حلول تمويلية متناهية الصغر للعلامات التجارية المتعاملة مع المنصة، بعد مُضى فترة معينة من التعاون البينى.

وأضافت أن التوسعات الإقليمية تساعد الشركة على تعزيز إيراداتها بأكثر من عملة، كما أن تنوع التواجد فى الأسواق يساعد الشركة على تحقيق الاستقرار عندما يتعرض أحدهم لعقبات، يمتص أثرها السلبى الإيرادات من سوق آخر.

قال ماجد حلمى المدير العام لشركة“EdVentures”، المستثمرة فى شركات تكنولوجيا التعليم الناشئة فى مرحلة ما قبل البذور والبذور، إن الشركة تستهدف خلال العام المقبل، ضخ تمويلات جديدة فيما لا يقل عن 3 شركات جديدة.

أضاف أن الشركة لا تركز على السوق المصرى فقط، ولكنها تسثتمر تبحث عن الفرص الموجودة فى الأسواق الخليجية أو الأوروبية.

وقال إن أبرز التحديات التى واجهت نشاطهم على مدى 2023 هو صعوبة تقييم الشركات الناشئة المستهدف الاستثمار فيها بالدولار بسبب وجود سعرين، لذلك طلبت من الشركات تقييم شركاتهم بالجنيه، رغم أن الشركات الناشئة تطلب التمويلات بالدولار.

وأوضح حلمى أن قيمة التمويلات التى يتم ضخها فى الشركات الناشئة تتراوح بين 100 إلى 500 ألف دولار، وتختلف وفقًا لحجم الشركة وتقييمها والحصة المطروحة للاستثمار.

وتعتبر“EdVentures” رأس مال استثمارى مؤسسى يركز على تكنولوجيا التعليم، والتى بدأت فى 2017، وانطلقت كأحدث ذراع تحت مظلة مجموعة نهضة مصر التى تعمل فى قطاعات التعليم والثقافة وحلول التعلم المبتكرة.

وأضاف حلمى، أن شركته استثمرت فى 14 شركة تقريبًا، كما أن حاضنة الأعمال ومُسرعة الأعمال التابعة للشركة، تخرج منها نحو 76 شركة، وتستهدف الشركة كل المجالات التعليمية المختلفة، كما تبحث حاليًا عن فرص فى مجالات جديدة، مثل الخدمات التعليمية للطفولة المبكرة، وخدمات البرمجة، والشركة التى تطرح منتجات لخدمات الواقع الافتراضى والواقع المعزز.

وتعمل الشركة على جولة تمويلية حاليًا مع منصة Sprint لتكنولوجيا التعليم، والتى تقدم لعملائها الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عامًا رحلة تعليمية مخصصة لتطوير حياتهم المهنية في مجال البرمجيات فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح حلمى، أن الشركة قدمت تمويل بقيمة 400 ألف دولار لمنصة كرافتي،المتخصصة فى مجال تكنولوجيا التعليم والصناعات الإبداعية خلال أكتوبر، وهى الجولة التمويلية الثانية للمنصة.

قال أحمد سمير، أحد مؤسسى منصة“أرزاق” المتخصصة فى تقديم حلول التكنولوجيا المالية للقطاع الزراعى، إنها قررت إرجاء خوض جولات تمويلية فى الوقت الحالى، لأن المستثمرين المحليين يضخون قيم تمويلية لا تتناسب مع الحصص التى يطلبونها فى الشركات الناشئة.

وأضاف سمير، أن المستثمرين الأجانب لا يضخون استثمارات فى الشركات الناشئة المصرية فى الوقت الحالية، بسبب ضبابية قيمة العملة المحلية، وصعوبة تقييم الحصص المطروحة فى الشركات الناشئة.

وتوقع أن ينتظم ضخ التمويلات الاستثمارية وجولات الاستثمار للاستقرار، إذا استقرت قيمة العملة وتلاشت الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعر السوق الموازى، ولكن فى هذه الحالة سيلجأ لضخ تمويلات ذاتية إلى أن تستقر الأوضاع الاقتصادية ويعود تقييم الشركات للمعدلات العادلة لها.

وأشار إلى أن شركته عطلت خطط التوسعات الخاصة بها فى الوقت الحالى، بسبب أوضاع السوق غير المستقرة، ولكنها تسعى للحفاظ على عملائها الحاليين واستمرارية الشركة فى السوق