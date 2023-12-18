كارفور تعرض الاستحواذ على 7000 متجر محلي تابع لـ كازينو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قدمت شركة كارفور عرضاً للاستحواذ على شبكة مكونة من 7000 متجر سوبر ماركت محلي مملوك لمجموعة التجزئة الفرنسية المتعثرة“كازينو غويشارد بيراشون” (Casino Guichard-Perrachon SA)، حسبما أفادت صحيفة“لزيكو” (Les Echos)، دون الكشف عن مصادرها.
ذكرت صحيفة الأعمال الفرنسية اليومية، أن“كارفور” قدمت أيضاً عطاءات لشراء عدد من محلات السوبرماركت الأخرى التابعة لكازينو.
موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024 وسط إمدادات أمريكية قوية تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم
قد تعرض الشركة ما بين 500 مليون يورو إلى 600 مليون يورو (545 مليون دولار – 654 مليون دولار) لشراء الشبكة المحلية بالإضافة إلى المزيد للمتاجر الإضافية، وفقاً للتقرير.
قالت الصحيفة إن مجموعات البيع بالتجزئة الأخرى – بما في ذلك“Intermarché”و”Lidl وLeclerc”- قد تحظى أيضاً بتقديم عطاءات. يتوقع أن يعلن“جروب كازينو” اليوم الاثنين لمن سيبيع الأصول.
رفض متحدث باسم“كارفور” التعليق. كما لم يتم الرد على الفور على رسالة البريد الإلكتروني التي تم إرسالها خارج ساعات العمل إلى“كازينو”.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615967
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.