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كارفور تعرض الاستحواذ على 7000 متجر محلي تابع لـ كازينو

12/18/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قدمت شركة كارفور عرضاً للاستحواذ على شبكة مكونة من 7000 متجر سوبر ماركت محلي مملوك لمجموعة التجزئة الفرنسية المتعثرة“كازينو غويشارد بيراشون” (Casino Guichard-Perrachon SA)، حسبما أفادت صحيفة“لزيكو” (Les Echos)، دون الكشف عن مصادرها.

ذكرت صحيفة الأعمال الفرنسية اليومية، أن“كارفور” قدمت أيضاً عطاءات لشراء عدد من محلات السوبرماركت الأخرى التابعة لكازينو.

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قد تعرض الشركة ما بين 500 مليون يورو إلى 600 مليون يورو (545 مليون دولار – 654 مليون دولار) لشراء الشبكة المحلية بالإضافة إلى المزيد للمتاجر الإضافية، وفقاً للتقرير.

قالت الصحيفة إن مجموعات البيع بالتجزئة الأخرى – بما في ذلك“Intermarché”و”Lidl وLeclerc”- قد تحظى أيضاً بتقديم عطاءات. يتوقع أن يعلن“جروب كازينو” اليوم الاثنين لمن سيبيع الأصول.

رفض متحدث باسم“كارفور” التعليق. كما لم يتم الرد على الفور على رسالة البريد الإلكتروني التي تم إرسالها خارج ساعات العمل إلى“كازينو”.


المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615967

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