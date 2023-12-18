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تراجع سهم سينس تايم الصينية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق إثر وفاة مؤسسها

12/18/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع سهم“سينس تايم – SenseTime” الصينية المُتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، إثر إعلان وفاة مؤسسها“تانج شياو” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وهبط سهم“سينس تايم” المتداول في هونج كونج بنسبة 11.11% إلى 1.12 دولار هونج كونج (14 سنتاً أمريكياً)، بعد تراجعه إلى 1.03 دولار هونج كونج في وقت سابق من الجلسة ليلامس أدنى مستوى له على الإطلاق.

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وأعلنت“سينس تايم” في بيان رسمي عبر حسابها في تطبيق“وي شات” السبت الماضي، نبأ وفاة مؤسسها وعالم الذكاء الاصطناعي“تانج شياو” يوم الجمعة، عن عمر ناهز 55 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وتتخصص“سينس تايم” في تطوير منصات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، بما فيها توليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على الوجه، وتم إدراجها في القائمة التجارية السوداء للولايات المتحدة بزعم ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة“شينجيانغ” الصينية، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.

وأسس“تانج شياو” شركة“سينس تايم” في عام 2014، وتم إدراجها في بورصة هونج كونج في سنة 2021، كما تولى إدارة مختبري“بوجيانغ” و”شنغهاي” للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن منصبه كأستاذ في جامعة هونج كونج.


المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615966

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