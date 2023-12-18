تراجع سهم سينس تايم الصينية إلى أدنى مستوياته على الإطلاق إثر وفاة مؤسسها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجع سهم“سينس تايم – SenseTime” الصينية المُتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أدنى مستوياته على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، إثر إعلان وفاة مؤسسها“تانج شياو” خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.
وهبط سهم“سينس تايم” المتداول في هونج كونج بنسبة 11.11% إلى 1.12 دولار هونج كونج (14 سنتاً أمريكياً)، بعد تراجعه إلى 1.03 دولار هونج كونج في وقت سابق من الجلسة ليلامس أدنى مستوى له على الإطلاق.
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وأعلنت“سينس تايم” في بيان رسمي عبر حسابها في تطبيق“وي شات” السبت الماضي، نبأ وفاة مؤسسها وعالم الذكاء الاصطناعي“تانج شياو” يوم الجمعة، عن عمر ناهز 55 عاماً بعد معاناة مع المرض.
وتتخصص“سينس تايم” في تطوير منصات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، بما فيها توليد المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعرف على الوجه، وتم إدراجها في القائمة التجارية السوداء للولايات المتحدة بزعم ارتباطها بانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة“شينجيانغ” الصينية، وفق ما نقلته شبكة“سي إن بي سي”.
وأسس“تانج شياو” شركة“سينس تايم” في عام 2014، وتم إدراجها في بورصة هونج كونج في سنة 2021، كما تولى إدارة مختبري“بوجيانغ” و”شنغهاي” للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن منصبه كأستاذ في جامعة هونج كونج.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615966
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