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الزراعة: 61.8 مليون دولار تكلفة مشروع برايد بالتعاون مع إيفاد

12/18/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبلغ تكلفة مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية“برايد”، 81 مليون دولار، منها 61.8 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد”، والمبلغ المتبقي مساهمة من الحكومة المصرية والمستفيدين، وفقا لوزارة الزراعة.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أهمية التعاون البناء مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد”.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع“برايد” بمحافظة مطروح، والذي ينفذه“إيفاد” بالتعاون مع وزارة الزراعة.

واطلع على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح، وقال إن الدولة المصرية تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية.

وأشار إلى أن مشروع“برايد” نفذ حتى الآن 1200 بئر لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزانا أرضيا وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب، وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا، وكذلك إنشاء 58 فصلا لمحو الأمية، ساهمت في محو أمية حوالي 600 سيدة بدوية، وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات“برايد” حوالي 450 ألف نسمة.

وأضاف وزير الزراعة، أن المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون، وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.

ووجه القصير – خلال الاجتماع – بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتواءم مع البيئات الصحراوية، ونشر ثقافة المراعي، وتوفير البذور للنباتات الرعوية، مع منع الرعي الجائر، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظات، كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة يحتذى بها، مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات، كما وجه بإنشاء المدراس الفنية والمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية.

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