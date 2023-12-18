الزراعة: 61.8 مليون دولار تكلفة مشروع برايد بالتعاون مع إيفاد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبلغ تكلفة مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية“برايد”، 81 مليون دولار، منها 61.8 مليون دولار من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد”، والمبلغ المتبقي مساهمة من الحكومة المصرية والمستفيدين، وفقا لوزارة الزراعة.
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أهمية التعاون البناء مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية“إيفاد”.
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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع“برايد” بمحافظة مطروح، والذي ينفذه“إيفاد” بالتعاون مع وزارة الزراعة.
واطلع على ما تم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات لخدمة أهالي مطروح، وقال إن الدولة المصرية تسعى لتحسين مستوى معيشة المجتمعات البدوية.
وأشار إلى أن مشروع“برايد” نفذ حتى الآن 1200 بئر لحصد مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء 60 خزانا أرضيا وتطهير 53 بئرا رومانيا من أجل توفير المياه طوال العام سواء للزراعة أو الشرب، وإقامة 400 برج حمام لتمكين المرأة البدوية اقتصاديا، وكذلك إنشاء 58 فصلا لمحو الأمية، ساهمت في محو أمية حوالي 600 سيدة بدوية، وأوضح أن إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات“برايد” حوالي 450 ألف نسمة.
وأضاف وزير الزراعة، أن المشروع اهتم أيضا بتنمية المراعي والوديان وتوزيع شتلات التين والزيتون مجانا من خلال مركز مطروح للتنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء، وكذلك إضافة مساحات جديدة للزراعة والشجيرات الرعوية في بطون الوديان لزراعة التين والزيتون، وأيضا الاهتمام بإنشاء ورصف الطرق وتطبيق ممارسات زراعية جديدة.
ووجه القصير – خلال الاجتماع – بضرورة الاهتمام بزيادة وتنمية المراعي الطبيعية واستنباط أصناف جديدة من الأعلاف تتواءم مع البيئات الصحراوية، ونشر ثقافة المراعي، وتوفير البذور للنباتات الرعوية، مع منع الرعي الجائر، بالتعاون مع الأجهزة المعنية في المحافظات، كما وجه بتنفيذ نماذج رائدة يحتذى بها، مع دراسة متطلبات واحتياجات سكان المناطق البدوية لضمان نجاح المشروعات، كما وجه بإنشاء المدراس الفنية والمستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف والطرق من أجل تحقيق التنمية المتكاملة للمجتمعات المحلية.
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