بروتوكول تعاون لدعم ورش المشغولات الذهبية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة التموين، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية، مع البنك الزراعى المصرى.

وأكد على المصيلحى وزير التموين، أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن ورش المشغولات الذهبية سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.

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وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد ورش المشغولات الذهبية وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديماً.

من جانبه، أوضح علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية، مؤكدا أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام.

ونوه إلى أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة.

من جانبه، أحمد سليمان قال رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل، ومنها بطاقة ضريبية، وسجل تجارى، ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة، ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

ووجه وزير التموين، بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن مشروع“ورشتى” سيساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب ويحافظ على هذه الصناعة الهامة.

وأوضح أن التوجيهات تضمنت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا أن الادارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.