بروتوكول تعاون لدعم ورش المشغولات الذهبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة التموين، بروتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية، مع البنك الزراعى المصرى.
وأكد على المصيلحى وزير التموين، أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن ورش المشغولات الذهبية سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة في المدي القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب.
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وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة في الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد ورش المشغولات الذهبية وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر الى الصدارة كما كان قديماً.
من جانبه، أوضح علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعى المصرى، أن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية، مؤكدا أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام.
ونوه إلى أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة في هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوي اللازمة. ما المطلوب للحصول على التمويل؟
من جانبه، أحمد سليمان قال رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التي سيتم الاعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين في الحصول علي التمويل، ومنها بطاقة ضريبية، وسجل تجارى، ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة، ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.
ووجه وزير التموين، بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من يوم الأربعاء، مشيرا إلى أن مشروع“ورشتى” سيساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب ويحافظ على هذه الصناعة الهامة.
وأوضح أن التوجيهات تضمنت تذليل جميع العقبات امام المتقدمين للمشروع كما حدث فى مشروع جمعيتي، مضيفا أن الادارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.
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