إلومينا تعلن بيع جرايل بعد حكم اعتبار صفقة الاستحواذ مناهضة للمنافسة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“إلومينا- Illumina” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، إنها ستبيع مطورة اختبارات السرطان“جرايل- Grail”، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف الأمريكية عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 7.1 مليار دولار في عام 2021 مناهضة للمنافسة.
وذكرت الشركة في بيان أمس الأحد، أنها ستبيع“جرايل- Grail” ولن تطعن ضد قرار المحكمة، بعد صراع طويل مع المنظمين أدى إلى تراجع سهم“إلومينا” إلى أدنى مستوياته في 10 سنوات قبل أن يبدأ التعافي في الشهر الماضي.
موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024 وسط إمدادات أمريكية قوية تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم
وأمرت الهيئات التنظيمية الأوروبية“إلومينا” في أكتوبر بسحب استثماراتها من“جرايل” لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار، فيما ردت الشركة الأمريكية بأن المفوضية الأوروبية ليس لها سلطة قضائية على الصفقة.
من جانبه قال“جاكوب تايسن” الرئيس التنفيذي للشركة في البيان:“نحن ملتزمون بالبيع السريع بطريقة تسمح لتكنولوجيا 'جرايل' بمواصلة إفادة المرضى”.
وتطور“جرايل” وهي شركة أمريكية أيضًا، طرقًا لفحص الدم والكشف عن العلامات المبكرة للسرطان، ووفقًا لـ”إلومينا”، فمن المتوقع بيع الشركة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024.
ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” السبت أن محكمة الاستئناف الفيدرالية، أكدت حق المنظمين الأمريكيين في الطعن في عملية الاستحواذ، لكنهم وجدوا أخطاءً في قضية لجنة التجارة الفيدرالية، وأعادوها إلى الوكالة لإعادة النظر فيها.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.