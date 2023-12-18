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إلومينا تعلن بيع جرايل بعد حكم اعتبار صفقة الاستحواذ مناهضة للمنافسة

12/18/2023 4:21:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“إلومينا- Illumina” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، إنها ستبيع مطورة اختبارات السرطان“جرايل- Grail”، بعدما اعتبرت محكمة الاستئناف الأمريكية عملية الاستحواذ البالغة قيمتها 7.1 مليار دولار في عام 2021 مناهضة للمنافسة.

وذكرت الشركة في بيان أمس الأحد، أنها ستبيع“جرايل- Grail” ولن تطعن ضد قرار المحكمة، بعد صراع طويل مع المنظمين أدى إلى تراجع سهم“إلومينا” إلى أدنى مستوياته في 10 سنوات قبل أن يبدأ التعافي في الشهر الماضي.

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وأمرت الهيئات التنظيمية الأوروبية“إلومينا” في أكتوبر بسحب استثماراتها من“جرايل” لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار، فيما ردت الشركة الأمريكية بأن المفوضية الأوروبية ليس لها سلطة قضائية على الصفقة.

من جانبه قال“جاكوب تايسن” الرئيس التنفيذي للشركة في البيان:“نحن ملتزمون بالبيع السريع بطريقة تسمح لتكنولوجيا 'جرايل' بمواصلة إفادة المرضى”.

وتطور“جرايل” وهي شركة أمريكية أيضًا، طرقًا لفحص الدم والكشف عن العلامات المبكرة للسرطان، ووفقًا لـ”إلومينا”، فمن المتوقع بيع الشركة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2024.

ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” السبت أن محكمة الاستئناف الفيدرالية، أكدت حق المنظمين الأمريكيين في الطعن في عملية الاستحواذ، لكنهم وجدوا أخطاءً في قضية لجنة التجارة الفيدرالية، وأعادوها إلى الوكالة لإعادة النظر فيها.


المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615963

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