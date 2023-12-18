الخط الرابع للمترو.. بدء دراسات جدوى المرحلتين الثانية والثالثة أبريل 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت وزارة النقل، ووكالة التعاون الدولي اليابانية“الجايكا”، على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو، خلال شهر أبريل 2024.
وأكد الجانبان على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة؛ توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر، من خلال التعاون فى إنشاء مصانع للجانب اليابانى فى مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.
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وبحث كامل الوزير، وزير النقل، مع أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، التعاون في مجالات النقل المختلفة، لاسيما التعاون مع“الچايكا” اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.
بدوره، أكد المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية“الجايكا” ماتسونجا هيديكي، التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأنهم يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.
كما شهد اللقاء بحث التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم لعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربى من الأعمال المدنية للمشروع أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقى من الأعمال المدنية للمشروع.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتى تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوبى مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.
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