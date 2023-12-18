الخط الرابع للمترو.. بدء دراسات جدوى المرحلتين الثانية والثالثة أبريل 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت وزارة النقل، ووكالة التعاون الدولي اليابانية“الجايكا”، على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين الثانية والثالثة من الخط الرابع للمترو، خلال شهر أبريل 2024.

وأكد الجانبان على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة؛ توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر، من خلال التعاون فى إنشاء مصانع للجانب اليابانى فى مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.

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وبحث كامل الوزير، وزير النقل، مع أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة، التعاون في مجالات النقل المختلفة، لاسيما التعاون مع“الچايكا” اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة، وتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

بدوره، أكد المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية“الجايكا” ماتسونجا هيديكي، التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأنهم يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.

كما شهد اللقاء بحث التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم لعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربى من الأعمال المدنية للمشروع أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقى من الأعمال المدنية للمشروع.

وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلى فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتى تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوبى مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.