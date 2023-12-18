المصارف الصينية تُكثف مبيعات القروض المعدومة مع زيادة حالات التخلف عن السداد

MENAFN - Al-Borsa News) كثفت المصارف الصينية مبيعات القروض المعدومة بوتيرة قياسية في الآونة الاخيرة، في ظل ضغوط السلطات التنظيمية للتخلص منها مع ارتفاع حالات تخلف المستهلكين عن السداد نتيجة تعثر التعافي الاقتصادي للبلاد في أعقاب أزمة الوباء.

وأظهرت بيانات إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني التي اطلعت عليها وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع ارتفاع عمليات إصدار المصارف الصينية للأوراق المالية المدعومة بالقروض المعدومة بنسبة 40% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، لتصل إلى مستوى قياسي مع توجه المُقرضين نحو التخلص من الأصول المتعثرة المُتعلقة بالقروض الاستهلاكية.

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وتخطط 6 مصارف صينية من بينها“تشايتا إيفربرايت”، و”بنك أوف جيانجسو” لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول القروض المعدومة بقيمة 1.5 مليار يوان (210.49 مليون دولار) هذا الأسبوع، وفقًا لنشرات المبيعات الخاصة بالبنوك التي اطلعت عليها الوكالة.

وقال“كان تشو” رئيس وحدة التصنيفات التمويلية الهيكلية لدى“إس آند بي جلوبال تشاينا ريتنجس” في تصريح للوكالة، إن عمليات التوريق أصبحت أداة منتظمة للتخلص من القروض المعدومة بالنسبة للمصارف الصينية، حيث تتسم بالمرونة بينما يمنح المنظمون موافقات على إطلاق هذه المنتجات بوتيرة أسرع نسبياً، موضحاً أن عمليات إصدار هذا النوع من الأصول آخذة في الارتفاع.





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