Monday, 18 December 2023 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المصارف الصينية تُكثف مبيعات القروض المعدومة مع زيادة حالات التخلف عن السداد

12/18/2023 4:21:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) كثفت المصارف الصينية مبيعات القروض المعدومة بوتيرة قياسية في الآونة الاخيرة، في ظل ضغوط السلطات التنظيمية للتخلص منها مع ارتفاع حالات تخلف المستهلكين عن السداد نتيجة تعثر التعافي الاقتصادي للبلاد في أعقاب أزمة الوباء.

وأظهرت بيانات إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني التي اطلعت عليها وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع ارتفاع عمليات إصدار المصارف الصينية للأوراق المالية المدعومة بالقروض المعدومة بنسبة 40% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، لتصل إلى مستوى قياسي مع توجه المُقرضين نحو التخلص من الأصول المتعثرة المُتعلقة بالقروض الاستهلاكية.

موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024 وسط إمدادات أمريكية قوية تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم

وتخطط 6 مصارف صينية من بينها“تشايتا إيفربرايت”، و”بنك أوف جيانجسو” لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول القروض المعدومة بقيمة 1.5 مليار يوان (210.49 مليون دولار) هذا الأسبوع، وفقًا لنشرات المبيعات الخاصة بالبنوك التي اطلعت عليها الوكالة.

وقال“كان تشو” رئيس وحدة التصنيفات التمويلية الهيكلية لدى“إس آند بي جلوبال تشاينا ريتنجس” في تصريح للوكالة، إن عمليات التوريق أصبحت أداة منتظمة للتخلص من القروض المعدومة بالنسبة للمصارف الصينية، حيث تتسم بالمرونة بينما يمنح المنظمون موافقات على إطلاق هذه المنتجات بوتيرة أسرع نسبياً، موضحاً أن عمليات إصدار هذا النوع من الأصول آخذة في الارتفاع.


المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث