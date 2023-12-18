المصارف الصينية تُكثف مبيعات القروض المعدومة مع زيادة حالات التخلف عن السداد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كثفت المصارف الصينية مبيعات القروض المعدومة بوتيرة قياسية في الآونة الاخيرة، في ظل ضغوط السلطات التنظيمية للتخلص منها مع ارتفاع حالات تخلف المستهلكين عن السداد نتيجة تعثر التعافي الاقتصادي للبلاد في أعقاب أزمة الوباء.
وأظهرت بيانات إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني التي اطلعت عليها وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع ارتفاع عمليات إصدار المصارف الصينية للأوراق المالية المدعومة بالقروض المعدومة بنسبة 40% على أساس سنوي بحلول نهاية العام، لتصل إلى مستوى قياسي مع توجه المُقرضين نحو التخلص من الأصول المتعثرة المُتعلقة بالقروض الاستهلاكية.
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وتخطط 6 مصارف صينية من بينها“تشايتا إيفربرايت”، و”بنك أوف جيانجسو” لإصدار أوراق مالية مدعومة بأصول القروض المعدومة بقيمة 1.5 مليار يوان (210.49 مليون دولار) هذا الأسبوع، وفقًا لنشرات المبيعات الخاصة بالبنوك التي اطلعت عليها الوكالة.
وقال“كان تشو” رئيس وحدة التصنيفات التمويلية الهيكلية لدى“إس آند بي جلوبال تشاينا ريتنجس” في تصريح للوكالة، إن عمليات التوريق أصبحت أداة منتظمة للتخلص من القروض المعدومة بالنسبة للمصارف الصينية، حيث تتسم بالمرونة بينما يمنح المنظمون موافقات على إطلاق هذه المنتجات بوتيرة أسرع نسبياً، موضحاً أن عمليات إصدار هذا النوع من الأصول آخذة في الارتفاع.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615961
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