رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شكك الرئيس التنفيذي لبنك“يو بي إس” السويسري“سيرجيو إيرموتي”، في الرواية التي تروج لأن البنوك المركزية تمكنت بالفعل من السيطرة على التضخم، أنها ستبدأ قريبًا في تخفيف سياساتها.
وقال“إيرموتي” لصحيفة“لوماتان ديمانش” السويسرية الأحد:“شيء واحد تعلمته هو أنه لا يجب على المرء أن يحاول وضع توقعات بشأن الأشهر المقبلة – إنه أمر مستحيل تقريبًا”.
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وأضاف أنه خلال المرحلة الحالية ما زال غير مقتنع بأن التضخم أصبح“تحت السيطرة حقًا”، ومع ذلك، أكد أن الاتجاه“يبدو مواتيًا” ولكن يجب رؤية ما إذا كان سيستمر.
وتابع أنه إذا اقترب التضخم من هدف 2% في جميع الاقتصادات الكبرى، فقد يتم تخفيف سياسات البنوك المركزية قليلًا، مضيفًا:“في هذه البيئة، من المهم للغاية أن تظل مرنًا”.
في الأسبوع الماضي، ثبتت البنوك المركزية أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، وألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء خفض الفائدة في العام المقبل.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615959
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