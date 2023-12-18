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رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم

12/18/2023 4:21:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) شكك الرئيس التنفيذي لبنك“يو بي إس” السويسري“سيرجيو إيرموتي”، في الرواية التي تروج لأن البنوك المركزية تمكنت بالفعل من السيطرة على التضخم، أنها ستبدأ قريبًا في تخفيف سياساتها.

وقال“إيرموتي” لصحيفة“لوماتان ديمانش” السويسرية الأحد:“شيء واحد تعلمته هو أنه لا يجب على المرء أن يحاول وضع توقعات بشأن الأشهر المقبلة – إنه أمر مستحيل تقريبًا”.

موضوعات متعلقة جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024 وسط إمدادات أمريكية قوية تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية المصارف الصينية تُكثف مبيعات القروض المعدومة مع زيادة حالات التخلف عن السداد

وأضاف أنه خلال المرحلة الحالية ما زال غير مقتنع بأن التضخم أصبح“تحت السيطرة حقًا”، ومع ذلك، أكد أن الاتجاه“يبدو مواتيًا” ولكن يجب رؤية ما إذا كان سيستمر.

وتابع أنه إذا اقترب التضخم من هدف 2% في جميع الاقتصادات الكبرى، فقد يتم تخفيف سياسات البنوك المركزية قليلًا، مضيفًا:“في هذه البيئة، من المهم للغاية أن تظل مرنًا”.

في الأسبوع الماضي، ثبتت البنوك المركزية أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، وألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى بدء خفض الفائدة في العام المقبل.


المصدر:

MENAFN18122023000202011048ID1107615959

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