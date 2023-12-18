9 يناير.. عمومية بي إنفستمنتس تبحث زيادة رأس المال للاستحواذ على أوراسكوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 9 يناير المقبل.
وستناقش العمومية غير العادية زيادة رأس المال المصدر من 800.122 مليون جنيه إلى وبحد أقصى 1.174.418 مليار جنيه وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.223 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 20.223 للسهم الواحد).
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وأضافت أن ذلك من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد سهم من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وذلك على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعة العامة غير العادية لبي إنفستمنتس القابضة مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.
كما ستنظر العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.
ومن المقرر أن تناقش كذلك تعديل نص المادتين 6- 7 من النظام الأساسي في ضوء استجابة مساهمي أوراسكوم المالية لعرض الشراء.
وكانت اعتمدت شركة بي إنفستمنتس القابضة، القيمة العادلة لسعر سهم الشركة والذي يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع سهم واحد من أسهم رأسمال بي إنفستمنتس مقابل 51.15 سهم من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وتقرر تقديم عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 524.56 مليون سهم.
واعتمدت الشركة كذلك تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم، بالإضافة لعلاوة إصدار بواقع 20.223 جنيه للسهم، وذلك بغرض مبادلة أسهم الزيادة بواقع سهم من أسهم بني انفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم المالية القابضة، وتأتي الزيادة بهدف تقديم عرض الشراء الإجباري.
وكانت أكدت شركة بي إنفستمنتس القابضة استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم راسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وأوضحت الشركة، رداً على المتداول بشأن سحب العرض المقدم للاستحواذ على حصة في أوراسكوم ، أنها لم تتراجع عن تنفيذ العرض المقرر تقديمه.
وذكرت أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تتمكن من تقديم العرض النهائي في أقرب فرصة.
وفي سبتمبر الماضي قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بي إنفستمنتس القابضة تقدمت بطلب مد مهلة التقدم بعرض شراء اجباري للتقدم بعرض شراء اجباري على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.
وكان وافق مجلس إدارة شركة“بي إنفستمنتس القابضة” على الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، عبر تقديم عرض شراء إجباري عبر“مبادلة الأسهم”.
وقرر مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” أن تكون معادلة المبادلة في عرض الاستحواذ، سهم واحد من أسهم“بي إنفستمنتس” مقابل 56.76 سهم من“أوراسكوم المالية القابضة” بعد استبعاد أسهم الخزينة.
كما وافق مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” على تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين في صفقة المبادلة.
وضاعفت شركة بي إنفستمنتس القابضة أرباحها 11.6 مرة خلال العام الماضي، لتصل 1.33 مليار جنيه، مقارنة بربح 105.3 مليون جنيه خلال 2021.
وقفزت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات 162.67 مليون جنيه في العام السابق له.
وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 27.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 27.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.
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