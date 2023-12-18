9 يناير.. عمومية بي إنفستمنتس تبحث زيادة رأس المال للاستحواذ على أوراسكوم

MENAFN - Al-Borsa News) قرر مجلس إدارة شركة بي إنفستمنتس القابضة، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 9 يناير المقبل.

وستناقش العمومية غير العادية زيادة رأس المال المصدر من 800.122 مليون جنيه إلى وبحد أقصى 1.174.418 مليار جنيه وذلك بالقيمة العادلة للسهم والبالغ قدرها 25.223 جنيه (عبارة عن قيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها 20.223 للسهم الواحد).

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وأضافت أن ذلك من خلال مبادلة أسهم الزيادة بواقع عدد سهم من أسهم رأس مال شركة بي إنفستمنتس القابضة مقابل 56.76 سهم من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وذلك على أن يتم تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ حتى 90% من أسهم شركة أوراسكوم المالية القابضة من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي عقب موافقة الجمعة العامة غير العادية لبي إنفستمنتس القابضة مع عدم إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى وقصر الاكتتاب في أسهم الزيادة على مساهمي شركة أوراسكوم المالية القابضة المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة.

كما ستنظر العمومية على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل قيمة الزيادة وفقاً لما ستفسر عنه مبادلة الأسهم المزمع الاستحواذ عليها في ضوء متطلبات الجهات الرقابية.

ومن المقرر أن تناقش كذلك تعديل نص المادتين 6- 7 من النظام الأساسي في ضوء استجابة مساهمي أوراسكوم المالية لعرض الشراء.

وكانت اعتمدت شركة بي إنفستمنتس القابضة، القيمة العادلة لسعر سهم الشركة والذي يشمل معامل مبادلة الأسهم بواقع سهم واحد من أسهم رأسمال بي إنفستمنتس مقابل 51.15 سهم من رأسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وتقرر تقديم عرض شراء إجباري من خلال مبادلة الأسهم دون الخيار النقدي حتى عدد 4.249 مليار سهم تمثل نسبة 90% من رأسمال أوراسكوم المالية القابضة، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة البالغ قدرها 524.56 مليون سهم.

واعتمدت الشركة كذلك تقرير الافصاح الخاص بالسير في إجراءات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 800.1 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه بقيمة اسمية 5 جنيه للسهم، بالإضافة لعلاوة إصدار بواقع 20.223 جنيه للسهم، وذلك بغرض مبادلة أسهم الزيادة بواقع سهم من أسهم بني انفستمنتس مقابل 56.76 سهم من أوراسكوم المالية القابضة، وتأتي الزيادة بهدف تقديم عرض الشراء الإجباري.

وكانت أكدت شركة بي إنفستمنتس القابضة استمرارها في تنفيذ صفقة الاستحواذ على حصة لا تقل عن 51% ولا تزيد عن 90% من أسهم راسمال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وأوضحت الشركة، رداً على المتداول بشأن سحب العرض المقدم للاستحواذ على حصة في أوراسكوم ، أنها لم تتراجع عن تنفيذ العرض المقرر تقديمه.

وذكرت أنها بصدد استيفاء المتطلبات القانونية مع الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تتمكن من تقديم العرض النهائي في أقرب فرصة.

وفي سبتمبر الماضي قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بي إنفستمنتس القابضة تقدمت بطلب مد مهلة التقدم بعرض شراء اجباري للتقدم بعرض شراء اجباري على أسهم رأس مال شركة أوراسكوم المالية القابضة.

وكان وافق مجلس إدارة شركة“بي إنفستمنتس القابضة” على الاستحواذ على ما يصل إلى 90% من أسهم شركة“أوراسكوم المالية القابضة”، عبر تقديم عرض شراء إجباري عبر“مبادلة الأسهم”.

وقرر مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” أن تكون معادلة المبادلة في عرض الاستحواذ، سهم واحد من أسهم“بي إنفستمنتس” مقابل 56.76 سهم من“أوراسكوم المالية القابضة” بعد استبعاد أسهم الخزينة.

كما وافق مجلس إدارة“بي إنفستمنتس” على تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركتين في صفقة المبادلة.

وضاعفت شركة بي إنفستمنتس القابضة أرباحها 11.6 مرة خلال العام الماضي، لتصل 1.33 مليار جنيه، مقارنة بربح 105.3 مليون جنيه خلال 2021.

وقفزت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل إيرادات 162.67 مليون جنيه في العام السابق له.

وتراجعت أرباح شركة أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 27.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 19.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 27.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.