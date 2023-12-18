تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم غد، بعدما أشارت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الاوروبي الأسبوع الماضي عقب قرار تثبيت الفائدة إلى أن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة على الإطلاق.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.31% إلى 475 نقطة، بضغط من تراجع أسهم قطاع التشييد ومواد البناء 1.1%.

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وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7573 نقطة، تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.29% إلى 16702 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7570 نقطة.

وقال“يواكيم ناجل” عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في تصريحات صحفية الجمعة الماضي، إنه من المبكر جداً الحديث عن خفض أسعار الفائدة، بينما صرح نظيره“ماديس مولر” بأن الأسواق تتعجل في توقع تخفيف حدة إجراءات السياسة النقدية خلال النصف الأول من العام القادم، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وعلى صعيد البيانات المنتظرة، تترقب الأسواق اليوم صدور قراءة مؤشر“إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا عن شهر ديسمبر، وسط توقعات ارتفاعه إلى 87.6 نقطة من 87.3 نقطة، فضلاً عن صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو الأربعاء في ظل توقعات زيادته بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 16 نقطة.





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