تراجع الأسهم الأوروبية في المستهل مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو يوم غد، بعدما أشارت“كريستين لاجارد” رئيسة البنك المركزي الاوروبي الأسبوع الماضي عقب قرار تثبيت الفائدة إلى أن صناع السياسة النقدية لم يناقشوا خفض أسعار الفائدة على الإطلاق.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.31% إلى 475 نقطة، بضغط من تراجع أسهم قطاع التشييد ومواد البناء 1.1%.
موضوعات متعلقة
جولدمان ساكس يخفض توقعاته لسعر برنت في 2024 وسط إمدادات أمريكية قوية رئيس يو بي إس: لست مقتنعًا بأن البنوك المركزية سيطرت على التضخم المصارف الصينية تُكثف مبيعات القروض المعدومة مع زيادة حالات التخلف عن السداد
وفي حين استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7573 نقطة، تراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.29% إلى 16702 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7570 نقطة.
وقال“يواكيم ناجل” عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في تصريحات صحفية الجمعة الماضي، إنه من المبكر جداً الحديث عن خفض أسعار الفائدة، بينما صرح نظيره“ماديس مولر” بأن الأسواق تتعجل في توقع تخفيف حدة إجراءات السياسة النقدية خلال النصف الأول من العام القادم، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
وعلى صعيد البيانات المنتظرة، تترقب الأسواق اليوم صدور قراءة مؤشر“إيفو” لثقة الأعمال في ألمانيا عن شهر ديسمبر، وسط توقعات ارتفاعه إلى 87.6 نقطة من 87.3 نقطة، فضلاً عن صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو الأربعاء في ظل توقعات زيادته بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 16 نقطة.
المصدر:
MENAFN18122023000202011048ID1107615957
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.