مساهم يخفض حصته في رأسمال“المصرية لنظم التعليم” إلى 7.32%

MENAFN - Al-Borsa News) خفض المساهم عبدالله عبداللطيف محجوب حصته في رأس مال شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة من 13.28% إلى 7.32%.

وباع المساهم 59.88 مليون سهم من المصرية لنظم التعليم الحديثة بقيمة إجمالية 20.45 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.34 جنيه.

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وكانت اعتمدت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، زيادة رأس المال المصدر من 100.5 مليون جنيه إلى 350 مليون جنيه، بزيادة قدرها 249.5 مليون جنيه.

وتقرر زيادة رأس المال عبر إصدار 2.495 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم كلاً بنسبة مساهمته برأس المال.

وتدرس الشركة إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعتزم شراء أرض بالعاصمة لإنشاء جامعة دولية بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه، وجارٍ البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، والإعلان عن التكلفة النهائية طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية.

وتبحث الشركة عملية الاستحواذ على عدد من المدارس خلال الفترة المقبلة، ذلك سواء كانت لغات او دولية، وفقًا لما ذكره بيان سابق بالبورصة.

وأوضحت أنها سوف يتم استئناف الأعمال في أقرب وقت ممكن لبدء التشغيل اعتبارًا من العام الدراسي 2023 بطاقة استيعابية ألف طالب لتكون التكلفة الاستثمارية نحو 80 مليون جنيه تقريبًا.

وتتوقع الشركة تحقيق إيرادات من المشروع يتخطى 115.5 مليون جنيه بنهاية 2026.